Le Vietnam aide Cuba à assurer progressivement sa sécurité alimentaire

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a hautement apprécié le 25 avril l'aide en riz fournie par le Vietnam et exprimé sa gratitude envers l'assistance technique à Cuba pour devenir autosuffisant dans cette source alimentaire stratégique.

Photos : VNA/CVN

Lors de sa tournée d'inspection dans la province de Pinar del Río, le Premier ministre Marrero Cruz a visité le projet de coopération en matière de riziculture avec le Vietnam et a entendu un rapport sur l'avancement du modèle pilote à grande échelle dans le district de Palacios. Cuba a enregistré des résultats impressionnants grâce à ce projet avec des rendements atteignant plus de 6 tonnes/ha dès la première récolte. À ce jour, 870 hectares de riz ont été plantés et 165 hectares sont en cours de préparation pour la plantation.

Lors de la réunion avec les experts des deux pays, le chef du gouvernement cubain a accordé une attention particulière aux variétés de riz utilisées, aux ressources humaines et aux perspectives de réplication du modèle. "Les résultats sont comparables à la productivité du Vietnam - c’est vraiment encourageant pour nous", a déclaré le Premier ministre Marrero Cruz.

Le Premier ministre cubain a affirmé qu’il s’agissait d'un projet stratégique et il continuera à bénéficier d'un soutien intégral, demandant aux ministères et aux branches de se coordonner pour éliminer les obstacles.

Le projet de coopération rizicole Cuba - Vietnam devient un point positif dans les efforts visant à assurer la sécurité alimentaire dans cette nation insulaire des Caraïbes. Le succès initial du projet n’a pas seulement une importance économique, mais constitue également une démonstration éclatante de l’amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, alors que les deux pays s’unissent pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire au milieu d’innombrables difficultés.

VNA/CVN