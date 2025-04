Bestway International inaugure une usine de 300 millions de dollars à Cân Tho

>> Cân Tho appelle à l’investissement dans la riziculture verte

>> Un centre commercial Aeon Mall sera mis en chantier ce week-end à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration officielle le 25 avril, Song Qing Shui, directeur général de la production de Bestway International, a déclaré que l'usine, située dans le parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP) de Cân Tho, s'étendra sur 28,6 ha. La construction de l'usine devrait débuter au troisième trimestre 2025, pour une mise en service complète prévue fin 2026.

L'usine sera un complexe écologique et technologique, doté d'installations de recherche et développement (R&D) intégrées, d'entrepôts intelligents et d'une infrastructure logistique de pointe.

Une fois opérationnelle, l'usine devrait créer plus de 5.000 emplois directs et générer environ 500 millions de dollars de revenus annuels, principalement grâce aux exportations. Le projet devrait considérablement améliorer l'emploi et la croissance économique de la région, contribuant ainsi au développement de Cân Tho et de la région du delta du Mékong.

Soulignant l'attrait stratégique de la ville, Song Qing Shui a souligné la situation centrale de Cân Tho dans le delta du Mékong, son solide réseau de transport multimodal et sa main-d'œuvre abondante et qualifiée. Il a également salué le climat d'investissement ouvert de la ville, l'efficacité de ses procédures administratives et le soutien proactif de l'administration locale.

Nguyên Thuc Hiên, vice-président du Comité populaire municipal de Cân Tho, a réitéré l'engagement de la ville à créer des conditions favorables aux investisseurs en améliorant les infrastructures, en simplifiant les processus et en offrant un soutien continu aux projets.

En tant que leader mondial de la production de produits gonflables de loisirs et de sport, Bestway International est présent dans 112 pays et emploie plus de 15.000 personnes dans le monde. L'entreprise détient environ un tiers des parts de marché mondiales dans son segment, s'appuyant sur plus de trois décennies d'expérience dans le secteur.

VNA/CVN