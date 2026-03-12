Le Vietnam et l’Argentine renforcent leur coopération commerciale et d’investissement

Un séminaire consacré au potentiel de développement des échanges commerciaux et des investissements entre l’Argentine et le Vietnam s’est tenu le 11 mars à Buenos Aires, à l’initiative de la Chambre argentine de Commerce pour l’Asie-Pacifique, en coordination avec l’ambassade et le bureau commercial du Vietnam en Argentine, avec la participation de nombreuses entreprises argentines.

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Photo : VNA/CVN

Lors du séminaire, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a présenté les résultats principaux du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tenu en janvier dernier. Elle a également indiqué que le 15 mars prochain, les électeurs vietnamiens se rendront aux urnes pour élire les députés de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Concernant la politique étrangère, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a réaffirmé que le Vietnam poursuivait une politique étrangère indépendante et autonome, pacifique, amicale et orientée vers la coopération pour le développement, plaçant les intérêts nationaux au premier plan. Elle a également souligné les efforts actuels du pays pour accélérer la transformation numérique et le développement d’une économie verte, d’une économie circulaire et de l’industrie des semi-conducteurs.

S’agissant des relations avec l’Amérique du Sud, elle a indiqué qu’en décembre 2025, le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR) avaient annoncé le lancement des négociations d’un accord commercial préférentiel (PTA).

Au niveau bilatéral, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a indiqué qu’en janvier dernier, le Vietnam et l’Argentine avaient presque achevé les négociations d’un accord visant à éviter la double imposition, souhaitant que ce document soit signé dans le courant de l’année afin de créer un nouvel élan pour le renforcement des liens entre les entreprises des deux pays.

Élargir la coopération

Selon la diplomate vietnamienne, outre les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’électronique, le textile et le cuir, le Vietnam souhaite élargir la coopération avec l’Argentine dans des domaines tels que les technologies de pointe, les énergies renouvelables, la biotechnologie, la santé et l’industrie pharmaceutique.

Le président de la Chambre Asie relevant de la Chambre argentine de commerce pour l’Asie-Pacifique, Rallys Pliauzer, a salué les réalisations économiques du Vietnam ces dernières années, ainsi que les efforts des entreprises des deux pays pour promouvoir les échanges commerciaux, dont la valeur dépasse 3 milliards de dollars par an. Le Vietnam est le sixième partenaire commercial de l’Argentine, tandis que ce pays sud-américain est le troisième partenaire du Vietnam en Amérique latine.

Mario Schuff, conseiller principal de la Chambre Asie, a souligné le potentiel de coopération entre l’Argentine et l’Asie, dont le Vietnam. Selon lui, depuis 2000, la part des exportations argentines vers l’Asie dans le total des exportations a triplé, passant de 8% à 25%.

Enfin, Ngô Manh Khôi, chef du Bureau commercial du Vietnam en Argentine, a présenté l’environnement des affaires au Vietnam et a invité le milieu d’affaires argentin à participer à plusieurs salons commerciaux majeurs au Vietnam en 2026, tels que Vietnam International Sourcing 2026 et Foodexpo 2026, tout en réaffirmant l’engagement du Bureau commercial à accompagner les entreprises des deux pays.

VNA/CVN