Tô Lâm exhorte la nouvelle province de Quang Ngai à réaliser une percée en matière de développement

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement croient fermement en la nouvelle province de Quang Ngai et la soutiendront pleinement pour réaliser une percée décisive et un développement rapide, durable et global.

>> Le président de l’Assemblée nationale exhorte Quang Ngai à développer ses acquis

>> Tô Lâm travaille avec les Permanences des Comités du Parti de Dà Nang et de Quang Ngai

>> La raffinerie de Dung Quât réussit à produire des carburants militaires

Photo: VNA/CVN

Le chef du Parti a fait cette déclaration lors d’une séance de travail, lundi 2 juin, avec les membres permanents des comités du Parti de la province de Quang Ngai et de la province voisine de Kon Tum, sur les Hauts plateaux du Centre.

Il a déclaré être convaincu qu’après la fusion des deux provinces, la nouvelle localité, qui portera le nom de Quang Ngai, constituera un point d’orgue dans la trajectoire du Vietnam vers un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que Kon Tum et Quang Ngai se situent à l’intersection des Hauts plateaux du Centre et de la région côtière du Centre-Sud, un lieu stratégique pour la politique, l’économie, la défense nationale et la sécurité.

Il a souligné que la réorganisation des unités administratives, la rationalisation de l’appareil politique et la création d’une administration locale à deux niveaux ne sont pas de simples solutions techniques, mais des leviers institutionnels et des catalyseurs de réformes pour créer un nouvel espace et impulser un développement socio-économique plus rapide et plus durable. Il s’agit d’une opportunité de restructuration globale, de la gouvernance administrative à l’aménagement du territoire, de l’allocation des ressources aux systèmes d’infrastructures, et d’une mentalité locale à une mentalité régionale.

L’objectif est d’améliorer l’efficacité de la gouvernance, la qualité des services publics et la compétitivité locale dans un environnement mondial en rapide évolution, a poursuivi le dirigeant.

Il a affirmé que le projet de fusion de Kon Tum et de Quang Ngai s’inscrit dans le cadre plus large des stratégies de développement régional et national, visant à créer une unité administrative plus vaste et dotée d’un potentiel de percée, appelée à devenir un pôle de croissance de la région et du pays. La nouvelle province de Quang Ngai bénéficiera d’un double avantage unique, alliant une importance géostratégique profonde à une diversité écologique et économique.

La nouvelle province réunira les conditions nécessaires pour développer un modèle de croissance multicentrique, être fortement connectée aux localités régionales et s’adapter aux tendances de l’économie verte, numérique et circulaire. Cela offrira également l’occasion de réformer le modèle de gouvernance et les cadres institutionnels, de mettre en place un gouvernement numérique, de moderniser l’appareil administratif et d’améliorer la qualité des services publics.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté les bureaux permanents des deux comités provinciaux du Parti à bien appréhender les politiques du Comité central du Parti, à suivre de près les réalités locales et à assurer un leadership fort dans la mise en œuvre des tâches qui leur sont confiées. Ils doivent évaluer de manière exhaustive les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés dans les résolutions du Congrès provincial du Parti 2020-2025 et s’attaquer activement aux objectifs sous-performants ou potentiellement non atteints afin d’optimiser la réalisation des objectifs fixés.

Il a appelé au repositionnement de la province au sein de l’espace de développement plus large du corridor économique Est-Ouest, qui relie les hauts plateaux du centre, la côte centre-sud, le sud du Laos, le nord-est du Cambodge et la Thaïlande. Ce repositionnement doit être étroitement lié à la stratégie nationale de développement et aux résolutions du Comité central du Parti sur le développement régional. La vision du développement doit reposer sur la diversité écologique et économique, visant une croissance inclusive, verte et durable grâce à un modèle multicentrique.

Photo: VNA/CVN

Le chef du Parti a également souligné la nécessité d’accélérer le développement économique, infrastructurel et scientifique et technologique en s’appuyant sur l’innovation, la connectivité régionale et la durabilité. L’innovation doit être intégrée dans des secteurs spécifiques tels que l’agriculture, l’industrie, la construction de villes intelligentes, le tourisme et les services. La priorité doit être donnée à l’agriculture biologique, à l’économie forestière et à l’économie des plantes médicinales, en mettant l’accent sur le ginseng Ngoc Linh et les plantes médicinales rares endémiques.

Il a ajouté qu’il fallait promouvoir le développement global de l’économie maritime, du tourisme et des services, en mettant l’accent sur la zone spéciale de l’île de Ly Son, la zone écotouristique de Mang Den et les sites touristiques patrimoniaux d’importance culturelle et spirituelle des minorités ethniques. Des centres urbains éco-intelligents devraient également être développés le long des rivières Trà Khuc et Dak Bla, en conciliant conservation de la nature, modernisation et diversification industrielle.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé la nouvelle province de Quang Ngai à améliorer encore le climat des affaires, à libérer des ressources, à éliminer les goulets d’étranglement, à encourager l’innovation et les startups, à soutenir les entreprises et à former un groupe d’entrepreneurs compétents et visionnaires contribuant au développement économique local. La protection sociale doit être assurée, le développement des ressources humaines promu et les moyens de subsistance de la population améliorés. De plus, tous les logements précaires et vétustes doivent être éliminés d’ici fin 2025. Le patrimoine culturel des minorités ethniques doit être préservé et intégré harmonieusement au développement socio-économique. La défense et la sécurité nationales dans les zones frontalières doivent être assurées, en s’efforçant de construire une frontière de paix et de développement.

Il a également souligné l’importance d’édifier un Parti et un système politique solides et intègres ; de mettre en œuvre rigoureusement la Directive n°45-CT/TW relative à l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux ; de poursuivre le développement d’un Parti solide et intégré sur les plans politique, idéologique et éthique ; d’apprendre et de suivre l’idéologie, la moralité et le style du président Hô Chi Minh ; et de garantir le strict respect de l’éthique de la fonction publique et de la discipline du Parti.

Selon les rapports présentés lors de la réunion, chaque province possède des atouts distincts qui sont de plus en plus mis à profit pour le développement. Kon Tum possède un vaste potentiel agricole et forestier, avec de vastes zones agricoles spécialisées adoptant des technologies de pointe et le développement d’une chaîne de valeur nationale des plantes médicinales, notamment la zone de culture du ginseng de Ngoc Linh, d’une superficie de 4.500 ha. Quang Ngai, quant à elle, est un centre industriel clé du Centre, abritant la raffinerie de Dung Quât et des ports maritimes en eaux profondes. Ses parcs industriels et la zone économique de Dung Quât sont en pleine expansion.

Les deux provinces ont connu une restructuration économique positive, marquée par une contribution croissante de l’industrie, de la construction et des services, ainsi qu’une dépendance réduite à l’extraction de ressources brutes. Elles évoluent progressivement vers un modèle de croissance basé sur la technologie et la productivité. Les domaines social et culturel ont également enregistré des progrès notables.

VNA/CVN