Le Vietnam met en avant les enjeux de stabilité mondiale au Dialogue de Shangri-la

Le Vietnam poursuit une politique étrangère consistant à s’engager activement et à soutenir les mécanismes internationaux, et à en être un membre responsable, afin de maintenir la stabilité et de favoriser la coopération.

Photo : VNA/CVN

Le maintien de la stabilité dans un monde concurrentiel est une condition préalable et indispensable à la construction d’un monde de paix, de stabilité, de coopération et de développement, a déclaré le vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang.

Le général Phan Van Giang a prononcé un discours lors de la deuxième séance plénière sur le thème "Assurer la stabilité dans un monde concurrentiel", dans le cadre du 22e Dialogue Shangri-La, qui s’est tenu à Singapour du 30 mai au 1er juin.

Il a souligné plusieurs points clés, notamment le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, ainsi que de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes de toutes les nations, quelle que soit leur taille. Ce principe doit être considéré comme un fondement pour le règlement des différends internationaux.

Des "quatre non"

Pour maintenir la paix et la sécurité internationales et favoriser des relations amicales entre les nations, il a déclaré que la Charte des Nations unies énonce des principes fondamentaux, notamment le règlement pacifique des différends internationaux et la renonciation à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales. Ces principes constituent également les principes fondamentaux de la politique étrangère d’indépendance et d’autonomie du Vietnam et de sa politique de défense nationale des "quatre non".

Photo : VNA/CVN

Concernant la question de la Mer Orientale, le Vietnam demeure résolu à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques, dans le strict respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, a déclaré le général Phan Van Giang.

Il a indiqué que le Vietnam était pleinement engagé dans la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et attendait avec intérêt la conclusion rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace. Ces accords visent à préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

Le ministre vietnamien de la Défense a également appelé à l’instauration d’une confiance stratégique et politique. Les pays devraient faire preuve d’ouverture, de franchise, de sincérité et de transparence dans le partage de leurs politiques de défense, a-t-il déclaré.

Il a encouragé le partage des points de vue et le renforcement du dialogue afin d’aborder les problèmes de manière constructive, tout en lançant des mécanismes de coopération pratiques et efficaces, tant bilatéraux que multilatéraux.

Rôle central de l'ASEAN

Le Vietnam poursuit systématiquement une politique étrangère axée sur la participation active et le soutien aux mécanismes internationaux, ainsi que sur son rôle de membre responsable, afin de maintenir la stabilité et de favoriser la coopération, a-t-il déclaré.

Au niveau régional, le Vietnam continue de jouer un rôle actif et responsable au sein de l’ASEAN. Il a ajouté qu’il espère que les pays soutiendront les efforts visant à préserver le rôle central de l’ASEAN, à renforcer sa capacité d’autonomie et de résilience, et à contribuer à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans la région et dans le monde. Il a souligné que les pays doivent favoriser la coopération internationale pour faire face aux menaces sécuritaires non traditionnelles.

VNA/CVN