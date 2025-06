Le secrétaire général Tô Lâm souligne la pratique de l’épargne

L’économie et la lutte contre le gaspillage sont deux éléments intrinsèquement liés, deux piliers pour assurer la prospérité et la prospérité de toute la famille, du pays et de la société. La pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage doivent être intégrées dans la vie de chaque individu et de la société tout entière, et constituent la pierre angulaire de la construction d’une société civilisée et durablement développée. Cela doit être une responsabilité commune et devenir un mode de vie, une culture quotidienne pour chacun d’entre nous.

Un mode de vie frugal et simple

La culture vietnamienne prône un mode de vie frugal et simple. De ce fait, la pratique de l’épargne est résumée dans des chants populaires et des proverbes, transmis oralement de génération en génération : "Sachant régler le manger, on n’a pas faim, sachant tirer la couverture, on n’a pas froid", "Avoir peu mais économiser vaut mieux qu’avoir beaucoup mais gaspiller". "Ne laissons pas les rizières en friche/ Autant de pouces de terre, autant de pouces d’or", "Ne négligez pas le maïs et les pommes de terre lorsque vous obtenez une bonne récolte/ en cas de difficultés, qui pensez-vous serait avec vous ?", "Dépensez dans les limites, utilisez avec mesure", ainsi que "L’épargne assure la préparation financière/ Évitez de déranger les autres en cas de besoin…"

Le Président Hô Chi Minh, grand maître de la révolution vietnamienne, a donné un brillant exemple d’économie. Immédiatement après avoir mené la Révolution d’Août à la victoire, face aux menaces simultanées de famine, d’analphabétisme et d’invasion étrangère, il a défini six tâches urgentes lors de la première réunion du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, le 3 septembre 1945. Il a notamment mis l’accent sur le lancement d’un mouvement national visant à accroître la production et à pratiquer l’économie afin de lutter contre la faim et de reconstruire le pays. L'Oncle Hô expliquait à maintes reprises le sens de l’épargne afin qu’elle soit comprise et appliquée correctement : "Qu’est-ce que l’épargne ? C’est être économe, non pas extravagant, ni gaspilleur, ni négligent… Être économe ne signifie pas être radin. Quand quelque chose est inutile, il ne faut pas dépenser une seule pièce. Mais lorsqu’il s’agit de causes louables, pour le peuple, pour la Patrie, quels que soient les efforts et l’argent que cela demande, nous devons être disposés. C’est cela, la véritable épargne. L’épargne exige une ferme opposition à l’extravagance… L’extravagance est un crime contre la nation et le peuple". Pour lui, l’épargne était un art essentiel de la vie sociale. Il soulignait l’importance d’économiser le travail : "Une personne devrait être capable de faire le travail de deux ou trois". Il a également insisté sur la gestion du temps : "Soyez ponctuel, n’arrivez pas en retard et ne partez pas trop tôt. Travaillez vite et minutieusement. Terminez les tâches d’aujourd’hui, ne les remettez pas à demain. N’oubliez pas que le peuple nous paie de sa sueur et de ses larmes ; perdre du temps, c’est le tromper". Il a exigé du gouvernement qu’il dépense argent et ressources avec parcimonie, qu’il économise le travail, la vie et le sang des soldats et des citoyens : "Nous devons chérir les ressources humaines, notre bien le plus précieux. Nous devons prendre grand soin de la santé de nos concitoyens et utiliser leur travail avec sagesse". "La richesse peut être reconquise et le temps reviendra, mais une fois le sang d’un soldat versé ou une vie perdue, il est irrécupérable". Par conséquent, "il faut préserver chaque goutte du sang de notre peuple pour construire l’avenir de notre nation". Il a également exhorté à la parcimonie : "Dites peu, faites beaucoup" et "Commencez par l’action".

Tout au long des périodes révolutionnaires, le Parti et l’État ont accordé une attention particulière à la pratique de l’épargne, la considérant comme une politique nationale primordiale.

Se serrer la ceinture

En temps de guerre, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, avec l’impulsion de l’Oncle Hô, des cadres et des membres du Parti, chaque citoyen a pratiqué la dépense raisonnable et l’épargne, s’est serré la ceinture, a enduré les difficultés et a sacrifié son confort personnel pour consacrer toutes ses ressources au front, contribuant ainsi à la libération nationale. Depuis la période du Dôi Moi (Renouveau), le Parti a publié diverses politiques et directives concernant ce travail, notamment la Directive n° 21-CT/TW du 21 décembre 2012 du Secrétariat du XIe Comité central du Parti sur la promotion de l’épargne et la prévention du gaspillage ; la Directive n° 27-CT/TW du 25 décembre 2023 du Bureau politique du XIIIe Comité central du Parti sur le renforcement du leadership du Parti dans ce domaine ; Français et la Directive n° 42-CT/TW du 16 janvier 2025, également du Politburo du 13e Comité central du Parti, sur le renforcement du leadership du Parti dans l’éducation aux valeurs de diligence, d’économie, d’intégrité, de droiture et d’impartialité ; la Directive n° 05-CT/TW du Politburo du 15 mai 2016, sur la promotion de l’étude et de la pratique de la pensée, de la moralité et du style de Hô Chi Minh, qui énonce clairement la nécessité d’"organiser une étude, une diffusion et une communication à grande échelle… des vues et de l’exemple moral de Hô Chi Minh sur la diligence, l’économie, l’intégrité, la droiture et l’impartialité" ; et le Règlement n° 37-QD/TW du 25 octobre 2021, du Comité central du Parti, sur les choses interdites aux membres du Parti, y compris "l’organisation de mariages, d’enterrements ou d’autres événements personnels et familiaux somptueux et gaspilleurs". Français Pour institutionnaliser les directives du Parti, en 1998, le Comité permanent de la 10e Assemblée nationale a publié une ordonnance sur la pratique de l’épargne et la prévention du gaspillage, qui a été élevée au rang de loi sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage par la 11e Assemblée nationale en 2005, puis révisée et complétée par la 13e Assemblée nationale en 2013. La Constitution de 2013 stipule que "les agences, organisations et individus de l’État doivent pratiquer l’épargne et lutter contre le gaspillage, et prévenir et combattre la corruption dans les activités socio-économiques et la gestion de l’État" (Article 56). Chaque année, et sur plusieurs années, le gouvernement publie des programmes complets sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage.

Grâce aux efforts déployés pour mettre en œuvre les politiques du Parti et les lois de l’État, des progrès significatifs ont été réalisés en matière d’économie d’énergie au sein du Parti, de la population et de l’armée. Organisations et individus, notamment cadres et membres du Parti, se sont attachés à réduire les dépenses courantes et à promouvoir le rôle des dirigeants dans l’économie d’énergie. Certaines agences et unités ont annoncé par écrit qu’elles ne recevraient pas de fleurs de félicitations lors des congrès ou des anniversaires, par souci d’économie d’énergie. De nombreuses conférences de fin d’année ou de bilan sont désormais organisées de manière plus concise et efficace, en ligne et sans supports papier pour gagner du temps et de l’argent. Des véhicules partagés pour les hauts fonctionnaires en déplacement professionnel ont été mis en place dans de nombreux endroits. Les terrains vagues et les projets d’aménagement longtemps retardés ont été progressivement traités. La gestion et l’utilisation des immeubles de bureaux sont désormais gérées à des fins appropriées et dans le respect de limites et de normes réglementées. De nombreuses entreprises ont renforcé le contrôle de leurs coûts de production, notamment des dépenses indirectes, afin de réduire les prix des produits, tout en réduisant les coûts de production et d’exploitation, en renforçant la gestion des normes de consommation et en améliorant l’efficacité de leurs activités.

Restructuration et rationalisation de l'appareil

En particulier, depuis fin 2024, conformément aux conclusions du Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat ont dirigé et dirigé l’achèvement de la restructuration et de la rationalisation de l’appareil organisationnel du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, tant au niveau central que local. Cela a permis de réduire le nombre d’unités, de diminuer les dépenses et de créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre immédiate de la politique d’exonération des frais de scolarité. Selon les premières estimations, grâce à la politique approuvée lors du 11e plénum du XIIIe Comité central du Parti concernant les fusions provinciales, la dissolution de l’administration au niveau des districts et la consolidation au niveau des communes, le budget de l’État économisera plus de 20.000 milliards de dongs par an en dépenses courantes entre 2025 et 2030. À partir de 2030, les économies annuelles devraient dépasser 30.000 milliards de dôngs. Ce chiffre ne prend pas encore en compte la valeur de plus de 18.500 bâtiments qui ne serviront plus de bureaux gouvernementaux dans le cadre du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux. Malgré quelques progrès, la pratique de l’épargne reste confrontée à des défis importants et s’avère très peu efficace. Les politiques et directives existantes en la matière n’ont pas été pleinement mises en œuvre ; le gaspillage et les pertes de biens et de ressources budgétaires de l’État se poursuivent à grande échelle, entraînant de graves conséquences. La pratique de l’épargne n’est pas encore devenue une habitude courante et demeure absente de la conscience quotidienne de nombreux cadres, membres du Parti, fonctionnaires et citoyens. Le gaspillage ne se limite pas aux agences gouvernementales, mais se manifeste également dans les activités sociales quotidiennes. On observe un penchant pour les produits de luxe et de marque étrangère, des cadeaux extravagants et un état d’esprit consumériste chez certains citoyens, en particulier les jeunes, alors que le revenu moyen à l’échelle nationale dépasse tout juste le seuil de revenu intermédiaire et que la productivité du travail reste faible. Bien qu’il existe des cadres et des membres du Parti exemplaires qui défendent les idéaux du Parti et mènent des efforts pour pratiquer l’économie, lutter contre le gaspillage, gérer les biens publics de manière responsable et résister à l’attrait du pouvoir et du luxe, il en reste beaucoup, y compris quelques dirigeants, qui manquent de responsabilité, se complaisent dans le confort matériel, provoquent des pertes budgétaires et patrimoniales et utilisent les fonds publics pour des dépenses personnelles ou des groupes d’intérêt.

Les causes profondes de ces lacunes incluent le manque de responsabilité et de détermination de certains organismes, organisations et individus ; des politiques, règles et réglementations incomplètes ou ambiguës, comportant des lacunes ; et une mise en œuvre occasionnelle et superficielle des mesures d’épargne et de lutte contre le gaspillage. Certains ministères, secteurs et localités n’ont pas élaboré de solutions proactives pour intégrer les pratiques d’épargne et de lutte contre le gaspillage dans leurs domaines respectifs. La loi sur les pratiques d’épargne et la lutte contre le gaspillage n’a pas véritablement imprégné la vie quotidienne ; ses dispositions restent trop générales, ne prévoyant pas de mécanismes efficaces de mise en œuvre. Les programmes d’épargne et de lutte contre le gaspillage restent souvent symboliques et ne sont pas intégrés aux opérations des organismes, unités, localités, familles ou individus. Il manque des objectifs, des indicateurs et des critères d’évaluation clairs. Bien que de nombreux cas de gaspillage et d’infractions aient été identifiés, le traitement reste lent ; les félicitations pour ceux qui pratiquent l’épargne ou dénoncent le gaspillage ne sont pas délivrées rapidement, ce qui compromet le respect de la loi. Les inspections sur les pratiques d’épargne et la lutte contre le gaspillage à tous les niveaux n’ont pas encore eu d’impact significatif.

Décisions historiques

Lors du 11e plénum du XIIIe Comité central du Parti, le Parti a fermement approuvé des décisions historiques, notamment la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, la fusion de certaines provinces, la dissolution des administrations de district et le regroupement des communes. Ces réformes jettent les bases d’une amélioration fondamentale des pratiques d’épargne à l’échelle nationale dans cette nouvelle ère. Pour satisfaire aux normes les plus élevées fixées par le 11e plénum, ​​à savoir "un développement rapide, durable et de qualité", ainsi que "une approche proactive, autonome et indépendante en matière de développement", pour atteindre les objectifs primordiaux de "stabilité, développement et amélioration des conditions de vie de la population" et atteindre les deux objectifs centenaires, tout en créant un appareil organisationnel allégé, solide, efficace et performant, il est crucial de se pencher sur les points suivants :

Premièrement, reconnaître que la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage sont des solutions fondamentales permettant à la nation de surmonter toutes les difficultés dans un contexte international instable qui affecte directement et substantiellement le développement socio-économique et le bien-être social. L’histoire a montré que l’économie a été un facteur décisif pour générer une force immense pour l’ensemble de notre Parti, de notre peuple et de notre armée, même lorsque le pays était appauvri, que la population était confrontée à de graves difficultés et que la "faim" sévissait. Nous avons néanmoins "serré la ceinture", consacré des ressources à la résistance et remporté des victoires militaires contre les puissantes forces coloniales et impériales pour libérer et réunifier la nation. Face aux nouvelles difficultés et aux nouveaux défis, grâce à notre esprit résilient et indomptable et à l’unité du système politique et de la société, adopter avec diligence l’économie et lutter contre le gaspillage générera des ressources internes vitales pour propulser une croissance économique durable, assurant ainsi la progression constante du pays vers ses objectifs stratégiques tout en préservant les moyens de subsistance de la population. Par conséquent, chaque citoyen, agence, unité, organisation et entreprise doit élaborer des plans concrets et mettre en œuvre une collecte et des dépenses rationnelles. Les cadres et les membres du parti, en particulier les dirigeants, doivent donner l’exemple, mobiliser leurs familles et leurs communautés pour participer activement, et ce dans tous les secteurs, professions et ménages, promouvoir la production et les affaires, améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité, et pratiquer rigoureusement l’économie pour minimiser le gaspillage de temps, d’argent, de biens et d’efforts humains.

Deuxièmement, mettre en œuvre résolument des solutions fondamentales pour instaurer des changements substantiels dans la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage. L’accent est mis sur : (i) le perfectionnement des institutions, la création d’une base pour éliminer complètement le gaspillage institutionnel, l’élimination des obstacles, difficultés et obstacles au développement, et la suppression des goulots d’étranglement afin de jeter les bases du développement, notamment en ce qui concerne les appels d’offres, le budget, l’investissement public, l’économie privée, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la révolution de la rationalisation et de la simplification de l’appareil politique. Il convient d’étudier, de modifier et de compléter en amont la loi sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage, afin de créer une base politique et juridique complète et solide pour la pratique de l’épargne dans tous les secteurs, toutes les professions, tous les cadres, tous les membres du parti et tous les citoyens ; (ii) la réduction des procédures administratives et des coûts de conformité, afin d’offrir le plus grand confort aux citoyens et aux entreprises ; le passage d’une inspection préalable à une inspection postérieure, en supprimant le mécanisme de « demande-don » ; la décentralisation et la délégation des pouvoirs aux agences et aux localités compétentes pour résoudre et assumer les responsabilités. Français En 2025, il devrait s’assurer que 100 % des procédures administratives liées aux entreprises soient effectuées en ligne de manière fluide et efficace ; 100% des procédures administratives ne soient pas limitées par les frontières administratives provinciales. (iii) Après avoir organisé l’organisation du système politique pour qu’elle soit rationalisée, allégée et solide, afin de fonctionner efficacement, valable et efficient, le facteur fondamental est de se concentrer sur la constitution d’une équipe de cadres dotés de bonnes connaissances, compétences et attitude de travail pour atteindre la plus grande efficacité dans chaque domaine dont ils sont responsables. En particulier, les compétences en gestion, l’exécution des tâches ; la passion, l’enthousiasme et la responsabilité dans chaque travail, chaque tâche assignée ; une culture standard en matière de communication, de comportement et de conscience de l’économie... sont des exigences pour les cadres du nouvel appareil organisationnel. (iv) Renforcer la discipline dans la gestion et l’utilisation des finances et du budget ; pratiquer l’économie, lutter contre le gaspillage, utiliser efficacement les ressources financières de l’État en conjonction avec la mobilisation des ressources sociales et la rationalisation de l’appareil.

Gestion et utilisation des biens publics

Renforcer la gestion et l’utilisation des biens publics, garantir le respect des normes, des règles et des exigences des missions, en mettant l’accent sur l’aménagement et la gestion des actifs, notamment des logements et des terrains, et en simplifiant l’appareil. Réduire résolument et complètement les dépenses inutiles afin de garantir les ressources nécessaires à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles et des épidémies, compléter les capitaux d’investissement pour le développement et le développement économique ; s’efforcer d’accroître le taux de dépenses de pointe pour le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique nationale et le soutien au développement de l’économie privée. (v) Créer un cadre juridique et des ressources pour le développement de l’économie privée, promouvoir l’esprit d’entreprise et l’innovation dans toute la société, créer les conditions permettant à chacun d’avoir la possibilité de contribuer, d’accroître la productivité du travail et d’enrichir sa vie, celle de sa famille et la société.

Troisièmement, instaurer une culture de l’épargne ; faire en sorte que la pratique de l’épargne et le gaspillage combattent la "conscience de soi", le "volontariat" et la "norme quotidienne" au même titre que manger, boire et s’habiller. Rechercher, lancer et maintenir la "Journée nationale de l’épargne" annuelle afin de promouvoir et de diffuser le mouvement dans la société pour sensibiliser à la pratique de l’épargne. Promouvoir la campagne "Étudier et suivre l’idéologie, la morale et le mode de vie de Hô Chi Minh" ; récompenser et féliciter sans délai les cadres, les soldats et les personnes exemplaires qui prennent des initiatives en matière de travail et de développement économique et qui produisent des résultats concrets en matière de pratique de l’épargne ; instaurer des mesures disciplinaires strictes à l’encontre des collectifs et des individus, en particulier des chefs d’agences et d’unités du système politique, et des membres du Parti, qui ne respectent pas pleinement la Loi sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage. Continuer à promouvoir la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, considérant qu’il s’agit d’une des solutions fondamentales contribuant à l’édification d’une culture de l’épargne.

Dans son rapport au 4e Congrès de l’Internationale communiste, V.I. Lénine a souligné : "Quoi qu’il en soit, nous devons rationaliser l’appareil d’État et économiser autant que possible. Nous faisons des économies dans tous les domaines, même dans les écoles. Nous devons le faire, car nous savons que si nous ne parvenons pas à sauver l’industrie lourde, si nous ne parvenons pas à la restaurer, nous ne pourrons pas construire d’industrie du tout. Et sans industrie, nous périrons inévitablement et nous ne serons plus une nation indépendante". Le bien-aimé Président Hô Chi Minh a souligné : "Dans le processus de construction du socialisme, l’économie est une grande politique, une grande moralité, un mode de travail et de vie qui ne doit jamais être négligé". Pour faire entrer le pays dans une ère nouvelle et prospère, notre Parti, notre peuple et notre armée doivent s’efforcer de pratiquer l’économie et de lutter contre le gaspillage.

