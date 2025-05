Le Vietnam soutient fermement le développement national du Laos

Le Vietnam soutient toujours fermement et pleinement la construction et le développement nationaux du Laos, a déclaré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), à Thongsalith Mangnomek, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Bureau du Comité central du PPRL, lors d'une réception organisée à Hanoï le 30 mai.

Tô Lâm a salué la visite de Thongsalith Mangnomek, qui intervient à un moment où les deux pays mettent en œuvre les Résolutions de leurs Congrès nationaux et leurs plans de développement socio-économique, et organisent des Congrès des Partis à tous les niveaux en prévision du Congrès national de chaque nation début 2026. Cette visite contribue à renforcer la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos et la coopération traditionnelle entre les Bureaux des Comités centraux du PPRL et du PCV.

Il s'est réjoui des importantes réalisations du Parti, de l'État et du peuple lao, notamment de la contribution active du Bureau du Comité central du PPRL à la mise en œuvre de la Résolution du XIe Congrès national du Parti, avec des approches nouvelles et innovantes en matière de construction du Parti, de développement socio-économique, de défense et de sécurité nationales et de relations extérieures.

Le secrétaire général est convaincu que, sous la direction du PPRL, le peuple lao surmontera les défis et obtiendra des succès encore plus importants dans la mise en œuvre de la Résolution du XIe Congrès national du Parti.

Il a salué l'étroite coordination des deux bureaux pour le suivi de la mise en œuvre effective des accords de coopération entre le Vietnam et le Laos, ainsi que pour le partage d'informations et d'expériences en matière de conseils sur les programmes de travail du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, et de préparation du Congrès national de chaque Parti.

Le chef du PCV a souligné la nécessité pour les deux parties de suivre scrupuleusement les contenus déjà convenus, améliorant ainsi la qualité du travail de conseil stratégique au service des dirigeants des deux Partis.

Le responsable du Parti lao a, pour sa part, félicité le Vietnam pour ses réalisations historiques récentes, exprimant sa confiance dans le fait que, sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le peuple vietnamien poursuivra ses efforts de réforme et entrera dans une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation.

Il a informé Tô Lâm des récents développements au Laos, notamment de la mise en œuvre de la résolution adoptée lors du XIe Congrès du Parti et des préparatifs des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIIe Congrès national du Parti. Il a également mis en avant les résultats de la coopération entre les deux bureaux du Comité central du Parti et les conclusions de ses entretiens avec le secrétaire du Comité central du PCV et chef de son bureau, Lê Hoài Trung.

Il a exprimé sa sincère gratitude au Vietnam pour son soutien sincère au Laos au fil des ans. Il a affirmé qu'en toutes circonstances, le Bureau du Comité central du PPRL s'efforcera de remplir avec brio les missions qui lui sont confiées et de contribuer activement au maintien et au développement de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, au bénéfice substantiel des peuples des deux pays ainsi qu'à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

