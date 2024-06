Le Vietnam veut renforcer ses liens multiformes avec la République dominicaine

Le Vietnam attache toujours de l’importance et cherche à renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la République dominicaine, a déclaré mardi 11 juin le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Photo : VNA/CVN

Le chef de la diplomatie vietnamienne a fait ces remarques en recevant le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie de la République dominicaine et ministre des Politiques d’intégration régionale de la République dominicaine, Miguel Mejia, en visite de travail au Vietnam.

Il a hautement apprécié le gouvernement de la République dominicaine pour la nomination d’un ambassadeur au Vietnam en 2022 et l’ouverture de son ambassade dans le pays en 2023.

Le ministre Bùi Thanh Son a déclaré que ces efforts constituent des ponts pour promouvoir un développement de plus en plus efficace et substantiel des relations bilatérales.

Le responsable vietnamien a transmis les félicitations du président Tô Lâm au président Luis Abinader pour sa réélection pour le deuxième mandat consécutif lors des élections générales du 19 mai.

Il a exprimé son appréciation pour les contributions de Miguel Mejia au développement des relations entre les deux pays.

Pour sa part, Miguel Mejia a souligné que sa visite vise à approfondir davantage les relations politiques et diplomatiques fructueuses et à élargir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays, notamment dans les domaines potentiels tels que le commerce, l’agriculture, les télécommunications, la construction, l’énergie, et l’industrie pétrolière et gazière.

Les deux parties ont convenu de coordonner étroitement et de prendre activement des mesures pour renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir, via des canaux du Parti, de l’État, des peuples des deux pays.

Elles ont plaidé pour la promotion des échanges de délégations de haut niveau, la connexion et le soutien aux entreprises, le renforcement de la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies.

VNA/CVN