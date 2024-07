Vietnam - République dominicaine : renforcement des relations parlementaires

Dans le cadre de sa visite, Vu Hai Hà et sa suite ont eu des séances de travail avec le président du Sénat Ricardo de Los Santos, le secrétaire général du Parti du Mouvement de la gauche unie (MIU) et le ministre des politiques d'intégration régionale, José Miguel Mejía Abreu, le ministre de l'Énergie et des Mines Antonio Almonte, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises Víctor Ito Bisonó Haza et le vice-ministre de la Politique étrangère multilatérale Rubén Silié Valdez.

Photo : VNA/CVN

Lors des rencontres, Vu Hai Hà a souligné qu'il s'agissait de la première visite de la délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne en République dominicaine, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi au renforcement des relations traditionnelles entre les deux pays.

Vu Hai Hà et des dirigeants de République dominicaine ont précisé que le commerce bilatéral maintenue à plus de 100 millions d'USD par an n'était pas à la hauteur des bonnes relations politiques et du potentiel des deux pays.

Ils ont convenu de continuer à promouvoir fortement leurs relations, en particulier dans les domaines où les deux parties possèdent des atouts tels que le commerce - investissement, la résilience au changement climatique, la transformation numérique, les énergies renouvelables, la culture, l’éducation, le tourisme et créer les conditions permettant aux entreprises des deux pays de mieux connaître leurs marchés respectifs.

Le président du Sénat de la République dominicaine, Ricardo de Los Santos, a déclaré que le Parlement de ce pays venait de publier le 18 juillet une résolution visant à créer le Groupe des députés d'amitié République dominicaine-Vietnam réunissant des représentants des Partis politiques, dirigé par Nelson Rafael Marmolejos Gil.

Vu Hai Hà a apprécié la création du groupe et s'est déclaré convaincu que ce groupe servirait une passerelle pour renforcer la coopération et partager les expériences dans les activités législatives. Il a remercié les dirigeants de la République dominicaine pour avoir présenté leurs sincères condoléances au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et au peuple vietnamien après avoir appris le décès du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong.

Dans le cadre de son séjour en République dominicaine, Vu Hai Hà et sa suite ont déposé une gerbe de fleurs au monument dédié au Président Hô Chi Minh à Saint-Domingue.

VNA/CVN