Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie se rend à Ninh Binh

Le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV), Doan Minh Huân, l’a brièvement informé de la géographie, des conditions naturelles et de la situation de développement socio-économique de Ninh Binh, soulignant que cette localité était un modèle hautement apprécié par l'UNESCO pour un développement vert, durable et harmonieux basé sur la protection des ressources naturelles et la restauration du patrimoine culturel.

Photo : VNA/CVN

Ninh Binh promeut également l'harmonie entre l'homme et la nature, résout bien les relations entre les autorités locales, les entreprises et les communautés dans le développement du tourisme, et s’emploie à faire du patrimoine culturel une ressource importante au service du développement des industries culturelles, du tourisme et de l’économie du patrimoine - principal pilier économique de la province.

Dans les temps à venir, Ninh Binh se concentrera sur la construction d'une zone urbaine du patrimoine millénaire, d'une ville créative avec sa propre identité, ainsi que sur l’intégration profonde dans le réseau des villes du patrimoine mondial...

Le dirigeant provincial s’est dit très heureux du bon développement des relations entre le Vietnam et l'Arménie, espérant que dans les temps à venir, les délégués arméniens soutiendraient la présentation de l'image de Ninh Binh auprès d'un grand nombre de personnes, favorisant la coopération entre Ninh Binh et les villes historiques et patrimoniales de l'Arménie.

Le président de l'Assemblée nationale d’Arménie, Alen Simonyan, a déclaré, de son côté, que Ninh Binh était sa première destination lors de cette visite officielle au Vietnam.

Il s’est dit impressionné par la capacité de développement de Ninh Binh, notamment dans la production industrielle automobile et le tourisme.

Selon lui, l'Arménie est un partenaire important du Vietnam et dans les temps à venir, ces relations continueront à être promues non seulement au niveau national mais aussi au niveau local. Après cette visite, sa délégation envisage d’élaborer un programme de travail pour signer des accords de coopération entre Ninh Binh et des localités arméniennes.

Lors de sa visite de travail à Ninh Binh, le dirigeant arménien a visité l'usine automobile Hyundai Thành Công dans le parc industriel de Gian Khâu, district de Gia Viên, et le complexe paysager de Tràng An.

VNA/CVN