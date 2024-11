Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, effectuera une visite officielle au Cambodge

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, effectuera une visite officielle au Cambodge et participera à la 12 e assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11 e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP) du 21 au 24 novembre.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État vietnamiens, effectuera une visite officielle au Cambodge et participera à la 12e assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP) du 21 au 24 novembre 2024, a annoncé la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale dans un communiqué.

Cette visite sera effectuée à l'invitation du président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen, de la présidente de l'AN cambodgienne Samdech Khuon Sudary et du président du Comité permanent de la Conférence internationale des Partis politiques asiatiques (ICAPP), Chung Eui-yong.

VNA/CVN