Dà Nang ouvre son 5e Festival Vietnam - République de Corée

Le Festival Vietnam - République de Corée de Dà Nang 2026 a été inauguré le 7 août au Parc Biên Dông (Mer Orientale). Organisé du 6 au 9 août sur plusieurs sites de la ville, il propose de nombreuses activités culturelles et artistiques, ainsi que des échanges économiques et populaires.

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Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 7 août, au Parc de la Mer Orientale, le Service des affaires étrangères de Dà Nang, en coordination avec le consulat général de la République de Corée dans cette ville du Centre, a inauguré le Festival Vietnam - République de Corée de Dà Nang 2026.

Dans son allocution, Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de Dà Nang et cheffe du comité d’organisation, a souligné que le Vietnam et la République de Corée entraient dans une nouvelle phase de développement offrant de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines de l’économie, des technologies, de l’innovation, de la culture et des échanges entre les peuples.

Elle a affirmé que Dà Nang considérait les localités sud-coréennes comme des partenaires importants, accompagnant la ville dans son processus de développement et d’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Organisé pour la cinquième fois, le Festival Vietnam - République de Corée continue de s’affirmer comme un événement diplomatique annuel de la ville de Dà Nang. Cette manifestation contribue à mettre à l’honneur les valeurs culturelles propres aux deux nations, à renforcer les liens d’amitié et à promouvoir les relations de coopération entre Dà Nang et les localités et partenaires sud-coréens.

Pour sa part, le consul général de la République de Corée à Dà Nang, Han Jungil, a rappelé que, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, les deux pays avaient obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines et étaient devenus des partenaires importants l’un pour l’autre.

Han Jungil s’est dit convaincu que le festival offrirait aux populations des deux pays l’occasion d’intensifier leurs échanges et de renforcer leur compréhension mutuelle. Il a également affirmé que le Consulat général continuerait à coordonner diverses activités visant à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays.

Photos : VNA/CVN

Le Festival se déroule du 6 au 9 août au parc Biên Dông (Mer Orientale) ainsi que sur plusieurs sites de la ville, avec de nombreuses activités culturelles et artistiques, de promotion de l’investissement et du commerce et d’échanges entre les peuples. Le point d’orgue de la manifestation a été la conférence intitulée "Rencontre avec la République de Corée à Dà Nang 2026". Celle-ci était consacrée aux politiques de développement de l’écosystème de l’intelligence artificielle, à la promotion de l’innovation et à la coopération dans le développement des ressources humaines entre les autorités, les entreprises et les établissements de formation des deux pays. La conférence a également été marquée par la signature de protocoles d’accord entre Dà Nang et la ville d’Osan, ainsi qu’entre l’Université des langues étrangères relevant de l’Université de Dà Nang et l’Université nationale de Hanbat, en République de Corée.

Durant le festival, plus de 90 pavillons présentent la culture, la gastronomie, le tourisme ainsi que les produits et services du Vietnam et de la République de Corée. Des expositions consacrées aux réalisations de la coopération entre Dà Nang et ses partenaires sud-coréens, des expositions d’art traditionnel et d’art numérique, les Journées du film sud-coréen, des concours culturels, gastronomiques et de danse K-pop, des matchs de football amicaux, des démonstrations collectives de taekwondo et de Vovinam, ainsi que de nombreux spectacles artistiques présentés par des troupes des deux pays, sont également au programme.

Organisé pour la première fois en 2022, ce festival attire plus de 40.000 visiteurs chaque année, contribuant à renforcer la coopération internationale, la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, ainsi que les échanges culturels et les échanges entre les peuples entre Dà Nang et les localités et partenaires sud-coréens.

VNA/CVN