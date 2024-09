Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération en matière de défense

Photo : DCS/CVN

Le général de corps d'armée Nguyên Tân Cuong a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement d'un partenariat stratégique intégral avec la République de Corée.

Basée sur les bonnes relations entre les deux pays, la coopération bilatérale en matière de défense a connu un développement constant ces derniers temps, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la sécurité maritime, du règlement des conséquences laissées par la guerre, de l'industrie de la défense et de la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, a dit le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong.

Le général Lee Young Su l’a informé des résultats de la réunion avec le général de division Nguyên Van Hiên, commandant de l'Armée de l'air et de la défense anti-aérienne. En conséquence, les deux parties ont évalué les résultats de la coopération passée et sont convenues de l'orientation de la coopération future.

Lee Young Su s'est dit convaincu que la coopération bilatérale en matière de défense en général, et la coopération entre les forces aériennes des deux pays en particulier, se développerait davantage dans les temps à venir.

Appréciant les résultats de la réunion, Nguyên Tân Cuong a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense soutenait toujours et était prêt à créer des conditions favorables aux forces aériennes des deux pays de mettre en œuvre pleinement et efficacement le contenu de la coopération engagée, contribuant au développement pratique et durable de la coopération entre les deux forces, à la mesure de la coopération bilatérale en matière de défense en particulier et des relations entre les deux pays en général.

