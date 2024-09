Rencontre de dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et de Santiago de Cuba (Cuba)

Le 27 septembre, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Ngoc Hai, a reçu le vice-gouverneur de la province cubaine de Santiago de Cuba, Waldis Gonzalez Peinado, en visite de travail dans la mégapole du Sud à l'occasion du Dialogue d’amitié et du Forum économique de Hô Chi Minh-Ville 2024.

Lors de la rencontre, Duong Ngoc Hai a déclaré que sa ville entretenait des coopérations dynamiques avec le gouvernement et les localités de Cuba. Selon lui, sur le plan commercial, depuis janvier à août 2024, l'import-export entre la ville et les localités cubaines s’est chiffré à près de 8 millions d'USD.

Le vice-président du Comité populaire municipal a estimé que Hô Chi Minh-Ville et Santiago de Cuba présentaient de nombreuses similitudes en termes de potentiel, d’avantages et de besoins de développement.

En 2007, Hô Chi Minh-Ville et Santiago de Cuba ont signé un protocole d'accord pour promouvoir l’amitié et la coopération. Mais jusqu’à présent, cette coopération n’a pas été mise en œuvre, a-t-il rappelé.

Duong Ngoc Hai a donc proposé que les deux parties reprennent les échanges et signent un protocole d'accord pour établir de nouvelles relations amicales et coopératives, avec des secteurs prioritaires et programmes de coopération spécifiques.

De son côté, le vice-gouverneur de la province de Santiago de Cuba a déclaré que les deux parties devaient rapidement signer des contenus de coopération spécifiques et les mettre en œuvre rapidement et de manière drastique.

Il a affirmé son espoir que Hô Chi Minh-Ville aiderait à nouer des liens pour encourager d’autres localités du Sud du Vietnam à aller explorer des opportunités de coopération à Santiago de Cuba.

