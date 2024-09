Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm décoré de l'Ordre José Marti

Le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a remis le 26 septembre à La Havane, l'Ordre José Marti au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm.

>> À Cuba, le dirigeant Tô Lâm rend visite à l'ambassade et la communauté du Vietnam



>> Cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du dirigeant vietnamien à Cuba



>> Tô Lâm dépose une gerbe de fleurs devant le monument du héros national cubain

>> Entretien entre les dirigeants Tô Lâm et Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la plus haute distinction du Parti et de l'État cubains, en reconnaissance de ses contributions à la solidarité, à l’amitié et aux relations fidèles entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le dirigeant vietnamien s'est dit très honoré de cette distinction.

Selon lui, la remise de l'Ordre José Martí reflète de manière vivante l'importance que le Parti, l'État et le peuple cubains accordent aux relation d'amitié spéciale et à la solidarité étroite entre le Vietnam et Cuba, qui ont été établies par le héros national cubain José Martí, le Président vietnamien Hô Chi Minh et le Président Fidel Castro.

Tô Lâm a affirmé qu'il se souvenait toujours et appréciait le soutien et l'aide sincère accordés par le Parti, l'État et le peuple cubains au peuple vietnamien dans la lutte pour l'indépendance nationale d'hier, ainsi que dans l'œuvre de l'édification et de la défense de la nation d'aujourd'hui.

Il a réaffirmé une fois de plus la position constante du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens en faveur de la solidarité et du soutien à la juste lutte du peuple cubain héroïque, et a demandé aux autorités américaines de mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies visant à mettre fin immédiatement et sans condition au blocus, ainsi qu'aux autres politiques et actions hostiles contre Cuba.

Le dirigeant vietnamien s'est déclaré convaincu que le peuple cubain frère, sous la direction du PCC, surmonterait tous les défis, préserverait solidement les acquis de la révolution et continuerait à remporter de grandes victoires dans son œuvre révolutionnaire, dans le but de construire un socialisme prospère et durable.

VNA/CVN