Les diplomates vietnamiens et cubains célèbrent l’amitié traditionnelle bilatérale

Les diplomates des ambassades vietnamienne et cubaine en Argentine se sont réunis lors d’un échange le 26 septembre à Buenos Aires pour renforcer leur amitié et leur solidarité, en vue de la célébration du 64 e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Cuba (12 décembre 1960-2024).

Photo : VNA/CVN

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine Ngô Minh Nguyêt a salué la signification de cet échange, qui a coïncidé avec la visite d’État à Cuba du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.

La diplomate a affirmé que la solidarité traditionnelle et l’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba, fondées par le président Hô Chi Minh et le dirigeant cubain Fidel Castro, sont un bien commun inestimable qui est cultivé par les Partis, les États et les peuples des deux pays. Il s’agit d’une relation exemplaire, un symbole de fraternité, de camaraderie et de pure solidarité communiste internationale, a-t-elle souligné.

Avec la communauté internationale, le Vietnam a appelé les États-Unis à retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme et à lever complètement l’embargo contre le pays des Caraïbes, a-t-elle déclaré, indiquant que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens se tiendront toujours aux côtés du peuple cubain dans l’oeuvre révolutionnaire et dans le processus de mise à jour du modèle socio-économique du peuple cubain.

De son côté, l’ambassadeur cubain Pedro Pablo Prada a adressé ses salutations au Vietnam à l’occasion de sa 79e Fête nationale, soulignant que l’échange a lieu à l’occasion du 61e anniversaire de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud - Vietnam, prédécesseur de l’Association d’amitié Cuba - Vietnam.

Le diplomate a souligné la relation traditionnelle exemplaire entre le Vietnam et Cuba, qui s’est forgée et éprouvée au cours des dernières décennies. Les deux pays se sont toujours soutenus dans la lutte commune contre les envahisseurs étrangers et dans la cause actuelle de la construction du socialisme, a-t-il noté.

L’ambassadeur cubain a affirmé que les deux pays continueront de se tenir côte à côte pour avancer sur le chemin de la construction du socialisme conformément aux caractéristiques de chaque pays. Il a déclaré qu’une délégation d’experts cubains est prête à partir pour le Vietnam pour aider le peuple vietnamien à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Lors de cet événement, les membres du personnel des deux ambassades ont visionné un film sur la solidarité entre les peuples vietnamien et cubain, comprenant les images de la visite à Cuba du secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi que le journal télévisé du soir du 26 septembre de la Télévision cubaine relatant la visite de la délégation vietnamienne de haut rang.

VNA/CVN