Entrevue entre le dirigeant vietnamien Tô Lâm et le PM cubain Manuel Marrero Cruz

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre cubain a affirmé que la visite du dirigeant vietnamien Tô Lâm était un événement historique dans les relations entre les deux pays. Il a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leurs sentiments étroits ainsi que pour leur soutien et leur aide précieux au Parti, à l’État et au peuple cubains.

Le Premier ministre cubain a également félicité le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leurs grandes réalisations au cours du processus de Renouveau ces près de 40 dernières années, et a hautement apprécié ses efforts pour surmonter les conséquences du typhon Yagi.

De son côté, Tô Lâm a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens se souvenaient toujours du soutien du leader historique de la révolution cubaine Fidel Castro, des générations de dirigeants et du peuple cubains pour la cause de la libération, de la construction et de la protection nationales du peuple vietnamien.

Il a également remercié le Parti, l'État et le peuple cubains pour leur soutien au peuple vietnamien dans ses efforts de reconstruction après le typhon Yagi.

Le dirigeant vietnamien a exprimé son respect et son appréciation pour les réalisations obtenues par le peuple cubain sur la voie du socialisme dans le contexte de nombreuses difficultés et défis.

Tô Lâm s’est déclaré convaincu qu'avec la grande détermination et les efforts, le Parti, l'État et le peuple héroïques de Cuba continueraient à surmonter les difficultés et les défis et à remporter de nouvelles victoires.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé la position constante du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens d'unir et de soutenir fermement la juste lutte du peuple héroïque de Cuba.

Les deux dirigeants ont passé en revue la coopération entre les deux pays ces derniers temps, exprimant leur joie de voir de constater que les relations bilatérales dans les domaines de la politique, des relations extérieures et de la défense continuer à se renforcer et à devenir substantielles, efficaces, dignes de confiance et durables.

Les deux parties ont discuté en profondeur des mesures visant à améliorer l'efficacité de la collaboration entre le Vietnam et Cuba dans tous les domaines. Ils ont souligné que les deux gouvernements doivent continuer à optimiser les mécanismes de coopération existants, notamment le comité intergouvernemental de coopération économique, scientifique et technologique, envisager d'établir de nouveaux mécanismes et mettre en œuvre activement les accords existants tout en élargissant la collaboration entre les ministères, les agences et les localités dans divers domaines, sous des formes flexibles.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand partenaire commercial et le plus grand investisseur d'Asie et d'Océanie à Cuba, Tô Lâm et Manuel Marrero Cruz ont convenu de promouvoir et d'améliorer l'efficacité de la coopération économique, soulignant que les deux parties doivent continuer à prêter attention aux projets de collaboration agricole et explorer de nouvelles orientations pour une coopération efficace et durable.

Le Premier ministre cubain a affirmé de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent opérer et contribuer à l'économie de la nation caribéenne. Tô Lâm a suggéré que les deux parties promeuvent activement l'accord commercial bilatéral afin de porter la valeur des échanges commerciaux bilatéraux à 500 millions d'USD au cours des cinq prochaines années.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la recherche et d'élargir la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la transformation alimentaire, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des services médicaux, des télécommunications, de la justice, du tourisme, de la construction, des transports, de la haute technologie, de la transformation numérique, de l'innovation et d'autres domaines.

Ils ont convenu de continuer à échanger et à se coordonner étroitement sur les questions internationales, en soutenant les intérêts légitimes de chacun.

VNA/CVN