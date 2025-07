La Fête du trône du Maroc célébrée à Hanoï

De nombreux diplomates et amis du Maroc ont assisté à la célébration de la Fête du trône (30 juillet) organisée par l’ambassade du Maroc à Hanoï, en l'honneur du 26e anniversaire du couronnement du Roi Mohammed VI Ben al-Hassan (1999-2025).

L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi a confirmé que depuis 1999, sous la conduite du roi Mohammed VI, le Maroc "se distingue aujourd’hui comme un phare de stabilité, de progrès et d’espoir dans un monde confronté à des défis".

Selon le diplomate, au cours des 26 dernières années, le Maroc a emprunté une voie de transformation - marquée par des réformes audacieuses, des stratégies de développement ambitieuses et des efforts incessants pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité. Animé par la détermination et la persévérance, le Maroc a accompli des avancées majeures dans la diversification économique, l’éradication de la pauvreté, les énergies renouvelables et la connectivité régionale.

"Aujourd’hui, le Maroc s’impose comme un leader en Afrique, non seulement par son dynamisme économique mais aussi par son engagement constant en faveur du développement durable et de la coopération multilatérale", a révélé l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi.

Il a révélé que le Maroc se prépare actuellement à accueillir de grands événements sportifs internationaux, notamment la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde de la FIFA 2030. Ces compétitions sont des moteurs d’un développement ambitieux à travers tout le pays, avec des investissements significatifs dans les réseaux de transport, des stades à la pointe de la technologie, et des infrastructures modernisées. Ces efforts agissent comme des catalyseurs du progrès, reflétant l’engagement du Maroc à répondre aux normes mondiales les plus élevées. Au-delà du sport, ces projets mettent en lumière la richesse culturelle et la dynamique de croissance du royaume, tout en laissant un héritage durable en matière d’infrastructures pour les générations futures.

La célébration de cette année coïncide également avec le 64e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam - "une relation fondée sur le respect mutuel, des principes partagés et une riche histoire de coopération", a affirmé le diplomate marocain.

Et d’ajouter que "nos deux pays, façonnés par des valeurs durables de souveraineté nationale, d’intégrité territoriale et de résilience, ont continué à forger un partenariat qui reflète nos aspirations communes à la paix, au développement et à la solidarité mondiale".

Vietnam - Maroc, un partenariat considérablement progressé

Pour sa part, la vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a exprimé son honneur de rappeler les réalisations du Maroc depuis l’intronisation du Roi Mohammed VI.

Le Vietnam et le Maroc ont établi leurs relations diplomatiques en mars 1961 et, durant ces 64 années, les relations d’amitié et de coopération n’ont cessé de se développer et de se consolider.

En tant qu’ami du Maroc, le Viet Nam suit de près et soutient les avancées du pays dans la réalisation des objectifs de la "Vision 2030", en particulier dans les domaines de l’industrialisation, de l’innovation, de la transition énergétique et du développement durable.

Le Viet Nam est fermement convaincu qu’avec une vision stratégique et un esprit de réforme constant, le Maroc continuera de se développer fortement et d’affirmer davantage son rôle et sa position sur la scène régionale et internationale.

La vice-ministre partage pleinement l’évaluation de l’ambassadeur sur les réalisations remarquables de la coopération bilatérale au cours de ces dernières années. L’année 2025 marquera une étape charnière dans les relations Viet Nam - Maroc, alors que les deux pays s’apprêtent à célébrer le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1961-2026). Depuis plus de six décennies, l’amitié et la coopération multiforme n’ont cessé de se renforcer dans un esprit de respect mutuel et d’intérêts partagés.

Vietnam et Maroc ont maintenu des mécanismes de dialogue réguliers, organisé des échanges de délégations à différents niveaux et encouragé la coopération dans de nombreux domaines, notamment la politique, l’économie, le commerce, l’éducation et la formation, ainsi que les échanges entre les peuples. "Le Maroc demeure le principal partenaire économique du Viet Nam en Afrique du Nord", a affirmé Mme Minh Hang.

La visite officielle récente au Maroc de Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale du Viet Nam, du 24 au 27 juillet 2025, ainsi que la visite au Viet Nam de Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants du Maroc, en janvier 2025 à l’occasion de la réunion du Comité exécutif de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), "témoignent clairement de la confiance politique croissante et de la volonté commune de franchir de nouveaux paliers dans nos relations bilatérales", a dit la vice-ministre.

À cette occasion, la diplomate vietnamienne a aussi exprimé sa gratitude envers le gouvernement marocain pour "l’attribution de nombreuses bourses aux étudiants vietnamiens, leur permettant de poursuivre leurs études au Royaume du Maroc". Et d’ajouter que "j’ai confiance en les jeunes générations de nos deux pays qui joueront un rôle de passerelle, transformant notre relation actuelle en un développement durable pour l’avenir à long terme".

Vietnam - Maroc, encore des potentiels à exploiter

Ces dernières années, le partenariat entre le Vietnam et le Maroc a considérablement progressé grâce à des échanges de haut niveau et à une coopération renforcée dans des secteurs clés. Le sous-comité de la coopération commerciale et industrielle, qui a tenu sa 2e session le 25 novembre 2024 à Rabat, a identifié des opportunités de collaboration prometteuses dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, du textile, des engrais et des mines, établissant ainsi une base pour des coentreprises et un commerce bilatéral élargi.



Cependant, un potentiel considérable reste encore inexploité, offrant des perspectives de bénéfices encore plus grands pour nos deux pays et nos peuples.

Le Maroc et le Vietnam pourraient collaborer dans les marchés émergents, notamment dans l’industrie halal, où l’expertise combinée des deux pays promet des avantages mutuels précieux. La position stratégique du Maroc comme porte d’entrée vers l’Afrique offre également au Vietnam des opportunités uniques pour explorer un continent riche de potentiel.

En tant que premier investisseur en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest, le Maroc se réjouit de pouvoir faciliter l’engagement du Vietnam à travers le continent. Il existe un fort potentiel de collaboration dans des secteurs tels que l’aquaculture et l’agriculture, où les deux nations peuvent contribuer significativement au développement de l’Afrique tout en approfondissant leur partenariat. Par ailleurs, le Vietnam pourrait servir de plateforme pour le Maroc afin d’accéder aux marchés d’Asie du Sud-Est.

"Nous nous réjouissons du fait que cette année, les relations bilatérales entre nos deux pays ont connu un développement important grâce au rythme croissant des échanges de délégations de haut niveau, tant au niveau gouvernemental que parlementaire", a dit le diplomate marocain. Il a aussi fait le bilan des échanges entre délégations de ces derniers temps, à savoir la visite du président de la Chambre des représentants au Vietnam en janvier 2025 et la récente visite au Maroc du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, "qui témoignent de la volonté politique sincère et mutuelle de renforcer et d’élargir davantage le champ de notre partenariat", a conclu Jamale Chouaibi.

En regardant vers l’avenir, il est convaincu que le partenariat continuera de prospérer, animé par une volonté commune de bâtir un avenir plus prospère et plus durable. "Ensemble, nous pouvons relever les défis, guidés par les principes de respect mutuel, de coopération et de solidarité".

L’ambassadeur voudrait saisir cette occasion pour féliciter et saluer le Vietnam pour avoir entrepris, sous la direction du PCV, de vastes projets d’infrastructures et d’innovations qualitatives ainsi que des réformes institutionnelles profondes qui élèveront sans aucun doute le pays vers une nouvelle ère de croissance, de développement, de prospérité, de durabilité et de résilience accrues.

L’année prochaine marquera le 60ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ce sera une occasion idéale de définir ensemble une nouvelle orientation pour l’avenir. Vietnam et Maroc devront identifier de nouvelles pistes pour approfondir la coopération traditionnelle, explorer de nouveaux domaines de partenariat potentiels et multiplier les activités d’échanges entre les peuples, afin d’écrire ensemble "un nouveau chapitre dans nos relations - plus dynamique, plus complet et résolument tourné vers l’avenir", a conclu la vice-ministre Nguyên Minh Hang.

