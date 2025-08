Nouveau jalon dans les relations du Vietnam avec le Sénégal, le Maroc et la Suisse

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, vient de conclure son voyage officiel au Sénégal et au Maroc, ainsi que sa participation à la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement et à des activités bilatérales en Suisse.

>> Vers un nouvel élan de coopération parlementaire et économique

>> Rencontres bilatérales du président de l’Assemblée nationale à Genève

>> La tournée du président de l’Assemblée nationale en Suisse couronnée de succès

Cette tournée a atteint tous les objectifs et a laissé une impression forte et positive dans divers domaines, a déclaré à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a fait savoir que lors de ses visites officielles au Sénégal et au Maroc, la délégation vietnamienne avait été chaleureusement accueillie avec une hospitalité exceptionnelle qui a dépassé les protocoles diplomatiques habituels, témoignant de la haute estime que ces pays portent au Vietnam et à son Assemblée nationale. Ces deux pays ont également exprimé leur profond respect pour la lutte du Vietnam pour l’indépendance et leur admiration pour ses réalisations en matière de développement.

Le Sénégal et le Maroc considèrent leurs relations avec le Vietnam comme un modèle de coopération Sud-Sud et Asie-Afrique, et ont exprimé le souhait de développer leurs relations avec le Vietnam à l’avenir.

Fondées sur des liens de longue date et des similitudes historiques, ces visites ont ouvert un nouveau chapitre dans les relations du Vietnam avec les deux pays africains, créant une dynamique forte pour une collaboration globale et plus approfondie, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture et des télécommunications, a poursuivi Dang Hoàng Giang.

Photo: VNA/CVN

Lors de leurs rencontres de haut niveau, a-t-il indiqué, les dirigeants sénégalais et marocain ont exprimé leur satisfaction face aux progrès socio-économiques du Vietnam et ont réaffirmé leur engagement à approfondir leurs partenariats. Ils se sont engagés à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et multilatéraux, notamment aux Nations Unies, tout en soulignant leur soutien au droit international et au règlement pacifique des différends, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans chaque région et dans le monde entier.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a ajouté que le Sénégal avait salué et promis des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes de technologie et de services, et avait proposé au Vietnam d’envisager l’établissement d’une mission diplomatique à Dakar.

De son côté, le Maroc a soutenu le lancement de négociations sur un nouvel accord commercial bilatéral et a recommandé le renforcement des relations bilatérales, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de coopération impliquant les parlements des deux parties, les ministères concernés et les milieux d’affaires.

Les groupes d’amitié parlementaires entre le Vietnam et le Sénégal ont notamment fait leurs débuts à cette occasion, sous la présidence du vice-président de l’Assemblée nationale sénégalaise et du secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les forums de coopération économique organisés au Sénégal et au Maroc ont bénéficié d’une forte participation des milieux d’affaires. Huit accords de coopération ont été signés lors de ces visites, notamment des pactes de coopération avec les parlements des deux pays, des accords de coopération agricole et plusieurs accords économiques, tels qu’un contrat de commercialisation de riz de 100.000 tonnes par an entre le Vietnam et le Sénégal.

Dang Hoàng Giang a déclaré qu’en Suisse, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a eu des entretiens fructueux avec les dirigeants des deux chambres de l’Assemblée fédérale suisse. Les présidents du Conseil national et du Conseil des États suisses ont tous deux exprimé leur soutien à la reprise des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, en 2025, afin que les échanges bilatéraux progressent à la hauteur des atouts et du potentiel des deux pays.

Les discussions ont également porté sur le partage d’expériences en matière d’élaboration de lois, de supervision et de prise de décisions sur les questions nationales. L’expérience de la Suisse en matière de fintech et de finance mondiale a été identifiée comme une référence précieuse pour le Vietnam, qui élabore un cadre juridique pour soutenir un développement numérique durable, a-t-il souligné.

Lors d’une table ronde sur le développement des places financières internationales, quatre accords de coopération ont été signés. Parmi ces accords figuraient des protocoles d’accord entre le ministère vietnamien des Finances, l’Association suisse des technologies financières et le Forum économique Suisse-Vietnam, ainsi que des accords entre des banques vietnamiennes et un organisme suisse de surveillance des données commerciales.

Un aspect marquant du voyage a été les rencontres de la délégation avec les communautés vietnamiennes des trois pays. Dang Hoàng Giang a souligné que malgré les distances géographiques – de l’Afrique de l’Ouest à l’Europe – les Vietnamiens d’outre-mer restent unis et profondément attachés à leur patrie. Ces rencontres ont permis de renforcer la compréhension par les communautés du soutien du Parti et de l’État à leurs citoyens à l’étranger et de réaffirmer le rôle des Vietnamiens d’outre-mer comme partie intégrante de la nation.

Afin de mettre en œuvre efficacement les résultats des visites, le Vietnam entend élargir la coopération de haut niveau et multicanal avec le Sénégal, le Maroc et la Suisse, tout en coordonnant l’organisation d’activités pour commémorer le 65e anniversaire des relations diplomatiques avec le Maroc et le 55e avec la Suisse en 2026. Les ministères, les agences et les localités ont été chargés de mettre en œuvre les accords signés de manière pratique et axée sur les résultats, selon le vice-ministre des Affaires étrangères.

Commentant la contribution du Vietnam à la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement, Dang Hoàng Giang a souligné l’importance de la participation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam à cet événement organisé par l’Union interparlementaire (UIP), le plus grand forum parlementaire multilatéral au monde.

La présence du législateur suprême vietnamien à la conférence a démontré le rôle responsable et actif du Vietnam au sein de l’UIP, ainsi que son engagement fort en faveur du multilatéralisme, en particulier à l’heure où les Nations Unies et les mécanismes multilatéraux mondiaux sont confrontés à de nombreux défis.

La délégation vietnamienne de haut rang a contribué de manière significative au succès de la plus importante conférence de l’UIP en 2025. Prononçant l’une des premières allocutions, le président Trân Thanh Mân a présenté un message en phase avec le thème de la conférence : «Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous».

Le message a souligné le rôle irremplaçable du multilatéralisme dans la consolidation de la paix, la promotion de la sécurité, la promotion du développement durable et la stimulation de l’innovation. Il a également mis en avant le rôle de la coopération entre les parlements, en tant que porte-parole du peuple, dans le respect de l’État de droit, le respect du droit international, la réalisation des engagements internationaux, l’instauration de la confiance, l’intensification du dialogue et la recherche de solutions durables aux défis mondiaux actuels.

Le discours du président Trân Thanh Mân a également appelé à privilégier les valeurs humaines communes – paix, justice, égalité et durabilité – et a exhorté tous les parlements à placer l’être humain au cœur du développement, à surmonter les divergences et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Ce message a trouvé un large écho auprès des autres délégués et a reçu un large soutien, a poursuivi Dang Hoàng Giang.

Photo : Baoquocte/CVN

Pendant la conférence, la délégation vietnamienne a tenu de nombreuses réunions bilatérales avec des dirigeants parlementaires et onusiens, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à intensifier les partenariats du Vietnam avec d’autres pays, notamment dans la sphère parlementaire.

Lors de ces réunions bilatérales, le Vietnam a partagé ses points de vue sur les questions internationales urgentes et a suggéré des orientations concrètes pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences, des technologies et de l’innovation.

Le président Trân Thanh Mân a également saisi l’occasion pour appeler les parlements des États membres de l’Union européenne à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et a proposé à la Commission européenne (CE) de lever prochainement l’avertissement « carton jaune » contre la pêche INN.

Les partenaires internationaux auraient reconnu le rôle actif et responsable de l’Assemblée nationale du Vietnam au sein des forums multilatéraux et exprimé leur souhait de continuer à renforcer la coopération concrète et efficace avec le pays.

Les activités du président de l’Assemblée nationale et de la délégation vietnamienne lors de la conférence ont contribué à rehausser la stature internationale du Vietnam, a conclu le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang.

VNA/CVN