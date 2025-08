Centre Vietnam - Australie, pont pour l’échange d’expériences entre les deux pays

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, ont coprésidé la réunion, qui a permis d’évaluer les trois années de fonctionnement du CVA et de discuter des orientations futures.

Nguyên Xuân Thang a souligné l’impact positif du CVA sur la formation des futurs dirigeants vietnamiens et sur la coopération en matière de recherche scientifique. Il a proposé d’examiner les résultats obtenus et d’ajuster le programme afin d’optimiser son efficacité lors de la prochaine phase, notamment en renforçant la coordination entre les programmes stratégiques nationaux et le développement local.

Nguyên Xuân Thang a indiqué que le Centre Vietnam-Australie poursuivra ses recherches scientifiques et ses conseils politiques, notamment en élaborant des documents pour le XIVe Congrès national du Parti.

L'ambassadrice d'Australie, quant à elle, a exprimé la fierté de son pays pour cette collaboration stratégique avec le Vietnam et a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien au Centre Vietnam - Australie au cours des trois prochaines années.

Elle a souligné que la récente transformation des relations bilatérales en un Partenariat stratégique global témoigne de la confiance et des aspirations communes. L'un de ses piliers est le renforcement des connaissances et des liens interpersonnels, dont le Centre Vietnam - Australie est un parfait exemple.

Lors de la réunion, le comité de direction du Centre Vietnam - Australie a présenté un rapport sur les réalisations, les leçons tirés et les résultats de l'évaluation indépendante. Les membres du comité ont apporté leur expertise et discuté de plans concrets pour l'avenir.

Photo : VNA/CVN

Créé sur la base de la déclaration conjointe des Premiers ministres de 2019 et opérationnel à partir de juin 2022, le Centre Vietnam - Australie est une initiative stratégique dotée d'un financement de 28 millions de dollars australiens.

À ce jour, il a organisé 53 événements, auxquels ont participé plus de 6.000 responsables et dirigeants vietnamiens. Il a favorisé le développement du leadership, la réforme du secteur public, l’égalité des sexes et la coopération sur les défis mondiaux tels que la transition verte et la transformation numérique, renforçant les liens institutionnels et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

VNA/CVN