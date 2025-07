Rencontres bilatérales du président de l’Assemblée nationale à Genève

À l’occasion de sa participation à la 6 e Conférence mondiale des présidents de parlement à Genève (Suisse), les 29 et 30 juillet, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a eu de brèves rencontres bilatérales avec les chefs de délégation de plusieurs pays participants.

>> Vers un nouvel élan de coopération parlementaire et économique

>> Diplomatie parlementaire : le Vietnam tisse des liens avec l’Allemagne et le Canada

>> À Genève, le Vietnam et le Laos renforcent leur amitié parlementaire

Photo : VNA/CVN

Le 30 juillet, Trân Thanh Mân a rencontré la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko, le président de la Chambre des représentants du Japon, Fukushiro Nukaga, le président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng, la présidente de l'Assemblée nationale d’Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova et le président du Conseil fédéral d’Autriche, Peter Samt.

Les interlocuteurs ont tous salué le rôle croissant et la position renforcée du Vietnam sur la scène régionale et internationale, exprimant leur volonté de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines.

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie et la présidente de l'Assemblée nationale d’Azerbaïdjan ont salué la tournée historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en mai 2025, affirmant que les relations bilatérales avaient connu des avancées significatives.

Le président de la Chambre des représentants du Japon a convenu de promouvoir la mise en œuvre des accords existants, comme proposé par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le président du Parlement de Singapour a affirmé son soutien continu à l’Assemblée nationale du Vietnam dans l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que dans la coopération au sein des forums interparlementaires.

Le président du Conseil fédéral d’Autriche a pris note des propositions vietnamiennes concernant la ratification de l’Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne (EVIPA), la levée du « carton jaune » sur les produits de la pêche vietnamien par la Commission européenne, ainsi que l’élaboration d’un accord de coopération parlementaire.

Le 29 juillet, Trân Thanh Mân a également eu des échanges avec le président de l’Assemblée populaire suprême de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) Pak In Chol, le président de l’Assemblée nationale de République de Corée Woo Won Shik et le président de la Chambre des représentants du Kazakhstan Yerlan Koshanov.

Le président de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC a exprimé son accord pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans les domaines tels que l’économie et le commerce, conformément aux réglementations internationales.

Le président de l’Assemblée nationale de République de Corée a affirmé sa coopération étroite avec le Vietnam pour bien préparer la prochaine visite d’un dirigeant de haut niveau vietnamien dans son pays.

Le président de la Chambre des représentants du Kazakhstan a convenu de concrétiser les résultats obtenus lors des visites précédentes.

Trân Thanh Mân a proposé que les dirigeants parlementaires coopèrent étroitement pour bien préparer les prochaines visites et contacts de haut niveau, mettre en œuvre les résultats des récentes visites et approfondir la coopération dans tous les domaines d’intérêt commun, tout en renforçant les échanges et la coordination parlementaires.

VNA/CVN