Vietnam - Pays-Bas : une reconnaissance diplomatique significative

Le 29 juillet, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a reçu l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, et a remis l’insigne honorifique «Pour la cause de la diplomatie vietnamienne» à Christoph Prommersberger, vice-ambassadeur des Pays-Bas, à l’occasion de la fin de son mandat.

Lors de cette rencontre, Lê Thi Thu Hang a partagé les résultats encourageants de la première consultation politique entre les deux pays, tenue aux Pays-Bas le 11 juillet dernier. Les échanges ont été francs, approfondis et constructifs, abordant l’ensemble des volets de la coopération bilatérale. Les deux parties ont convenu de mesures concrètes pour renforcer le partenariat intégral Vietnam - Pays-Bas.

La vice-ministre a salué les avancées notables dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, l’adaptation au changement climatique et l’agriculture durable. Elle a également souligné le fort potentiel de collaboration dans des secteurs émergents comme la logistique et les technologies de pointe. Elle a exhorté les Pays-Bas à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), estimant que celui-ci pourrait donner un nouvel élan aux flux d’investissements bilatéraux.

De son côté, l’ambassadeur Kees van Baar a affirmé que le Vietnam représente un principal partenaire des Pays-Bas en matière de commerce, d’investissement, de gestion de l’eau et d’agriculture dans la région Asie-Pacifique. Il a également mis en avant l’importance croissante du Vietnam dans d’autres domaines comme les hautes technologies, la logistique, l’aviation, la sécurité maritime et la défense.

Les deux parties se sont engagées à intensifier les échanges de délégations et à renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et internationaux.

À cette même occasion, Le Thi Thu Hang a remis l’insigne honorifique à Christoph Prommersberger, en reconnaissance de ses contributions remarquables au développement du secteur diplomatique du Vietnam et du partenariat bilatéral depuis son arrivée au Vietnam en 2020.

Dans son discours, le vice-ambassadeur néerlandais a exprimé sa profonde gratitude envers le ministère vietnamien des Affaires étrangères et l’ambassade des Pays-Bas pour leur collaboration étroite, affirmant qu’il continuerait à soutenir activement le Vietnam dans ses futures missions.

