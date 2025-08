La tournée du président de l’Assemblée nationale en Suisse couronnée de succès

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et la délégation vietnamienne de haut rang les accompagnant, sont rentrés à Hanoï dans la matinée du 31 juillet, concluant leur tournée pour participer à la 6ᵉ Conférence mondiale des présidents de parlement et mener des activités bilatérales en Suisse.

>> Vers un nouvel élan de coopération parlementaire et économique

>> Diplomatie parlementaire : le Vietnam tisse des liens avec l’Allemagne et le Canada

>> Rencontres bilatérales du président de l’Assemblée nationale à Genève

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, le plus haut législateur vietnamien a assisté à la cérémonie d'ouverture et prononcé un discours marquant lors du débat général de la conférence.

Dans son intervention, il a souligné que, plus que jamais, les parlements, en tant que voix du peuple, doivent jouer un rôle pionnier dans la promotion du multilatéralisme, afin de garantir la paix, la justice et la prospérité pour tous. Il a également proposé plusieurs orientations de coopération parlementaire pour les années à venir, dont le renforcement du dialogue et de la confiance mutuelle, la promotion de la justice et de l’égalité, la mise en avant des enjeux environnementaux et du développement durable, et l’approfondissement de la coopération interparlementaire internationale.

Trân Thanh Mân a affirmé qu’en tant que membre actif de l’Union interparlementaire (UIP), l’AN du Vietnam demeurait engagée en faveur du multilatéralisme et appelait tous les parlements à œuvrer ensemble pour surmonter les divergences et bâtir un avenir pacifique et prospère.

À cette occasion, le président de l’AN et la délégation vietnamienne ont participé à de nombreuses réunions avec des dirigeants de parlements de différents pays et des représentants des Nations unies. Ces échanges ont contribué à approfondir la coopération entre le Vietnam et ses partenaires internationaux dans le domaine parlementaire.

Photo : VNA/CVN

À Genève, Trân Thanh Mân a rencontré Maja Riniker, présidente du Conseil national suisse, et Andrea Caroni, président du Conseil des États, qui ont tous deux exprimé leur soutien ferme à la relance des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, en 2025. Les deux parties ont aussi partagé leurs expériences en matière législative, de supervision et de décisions sur les grandes questions nationales.

Le président de l’AN a également prononcé le discours d’ouverture d’un séminaire sur le développement d’une place financière internationale et ses perspectives pour le Vietnam. Il a rencontré le président de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam et a rencontré les représentants des organes diplomatiques vietnamiens ainsi que la communauté vietnamienne établie en Suisse.

Avec son programme riche et ses activités concrètes, le voyage d’affaires du président de l’AN en Suisse a été couronné de succès, marquant l’engagement actif du Vietnam et de son Assemblée nationale dans les enjeux mondiaux et affirmant leur rôle croissant sur la scène internationale.

VNA/CVN