Le Vietnam et le Japon promeuvent leurs relations avec leurs Partis

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 31 juillet Tanaka Yu, vice-président du Présidium et chef par intérim du Secrétariat du Parti communiste japonais (PCJ), en visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Trân Câm Tu a salué la visite de Tanaka Yu au Vietnam pour participer au 11e échange théorique entre les deux partis sur le thème "Construire la paix et garantir les droits de l'homme dans le nouveau contexte mondial".

Il a estimé que la présence de Tanaka Yu à Hanoï témoignait de l'étroite coopération entre les partis communistes des deux pays.

Le responsable a souligné la tradition de solidarité et d'amitié entre les deux organisations politiques. Il a également exprimé sa gratitude pour le précieux soutien et l'aide apportés par le Parti communiste japonais au Vietnam dans sa lutte pour la libération et la réunification nationale par le passé, ainsi que dans la construction du socialisme et le développement actuel du pays.

Il s'est également félicité du développement substantiel, efficace et global des liens entre les deux nations dans de nombreux secteurs, suite à l'élévation des relations bilatérales au rang de "Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde" en novembre 2023.

L'échange théorique annuel entre les deux Partis constitue un point fort de la relation de coopération et d'échange, a-t-il réitéré, et a suggéré une série d'approches collaboratives en vue de renforcer davantage les liens entre le PCV et le PCJ, et entre les deux pays à l'avenir, notamment le renforcement de ce partenariat stratégique global et le soutien du gouvernement japonais au Vietnam pour atteindre avec succès ses objectifs d'industrialisation, de modernisation et de construction d'une économie indépendante et autonome.

Dans le même temps, le visiteur a exprimé l'espoir que, sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien mettra en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV et les objectifs de croissance fixés.

Partageant la position du PCV sur la question de la paix et du développement dans la région et dans le monde, il a affirmé qu'au cours de son histoire de plus de 100 ans de développement, le Parti communiste japonais s'est toujours opposé à la guerre, a soutenu la paix et a construit une solidarité avec les pays voisins.

Par conséquent, a-t-il ajouté, il se réjouit de poursuivre sa coopération avec le Parti communiste vietnamien sur des questions telles que la construction de la paix pour un monde sans armes nucléaires.

VNA/CVN