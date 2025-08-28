Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande œuvrent ensemble pour une coopération renforcée

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’est entretenu le 28 août à Hanoï avec le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, en visite officielle au Vietnam du 27 au 31 août.

Trân Thanh Mân a souligné que cette visite constituait la première de haut niveau depuis l’établissement du partenariat stratégique global Vietnam - Nouvelle-Zélande, marquant une nouvelle étape dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Photo: VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a rappelé les acquis de la coopération bilatérale depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 50 ans, tout en notant que le commerce bilatéral - qui s’élevait à 1,05 milliard de dollars fin juillet 2025 – restait en deçà du potentiel des deux nations.

Il a proposé des mesures pour porter ce chiffre à 3 milliards de dollars d’ici 2026, notamment en exploitant pleinement les accords de libre-échange comme l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP) et l'accord de création d'une zone de libre échange ASEAN - Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA). ainsi qu’en renforçant la coopération dans des domaines émergents tels que l’économie verte, l’économie numérique et la transition énergétique.

Renforcer les échanges de visites

En ce qui concerne la coopération entre les deux organes législatifs, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a suggéré de renforcer les échanges de délégations, de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement lors des forums parlementaires multilatéraux, et de partager les expériences en matière de législation et de supervision.

Le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de consolider les relations politiques à travers des visites et des contacts réguliers de haut niveau, et d’accélérer l’élaboration d’un programme d’action afin de concrétiser le partenariat stratégique global. Il a également appelé à intensifier la coopération parlementaire par le biais d’échanges de délégations et d’un soutien accru au sein des forums parlementaires multilatéraux.

De son côté, Gerry Brownlee s’est déclaré impressionné par la fierté nationale du peuple vietnamien en cette période commémorative. Il a souligné le rôle essentiel des deux organes législatifs dans le renforcement des liens entre les peuples et de l’amitié entre les deux pays. Le président de la Chambre des représentants a affirmé que la Nouvelle-Zélande était prête à accroître ses importations de produits vietnamiens de qualité afin de contribuer à l’objectif de 3 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération au sein des forums régionaux et internationaux, notamment sur les questions d’intérêt commun liées à la Mer Orientale, dans le but de préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.

Le président Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam souhaite apporter des contributions concrètes à la promotion des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, notamment en travaillant à l'établissement d'un cadre de partenariat stratégique global entre l'ASEAN et la Nouvelle-Zélande et en organisant un sommet commémoratif pour célébrer le 50e anniversaire des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande en 2025.

