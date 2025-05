Le Vietnam et la Malaisie promeuvent leur coopération en matière de défense

Le 26 mai, en marge du 46 e sommet de l'ASEAN et des sommets connexes, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense a rencontré le secrétaire général adjoint du ministère malaisien de la Défense Mohd Yani Bin Daud et le général Datuk Muhammad Hafizuddeai bin Jantan, commandant de l'armée malaisienne.

Lors d'un échange avec le secrétaire général adjoint du ministère malaisien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên a exprimé sa conviction que la Malaisie s'acquitterait avec succès de sa responsabilité en tant que président de l'ASEAN en 2025.

Il a également exprimé sa joie suite à la récente élévation des relations entre le Vietnam et la Malaisie au rang de partenariat stratégique global, ce qui a ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité.

Hoàng Xuân Chiên a souligné que dans les temps à venir, les deux parties continueront de promouvoir une coopération militaire et de défense bilatérale de plus en plus substantielle. Il a émis l’espoir que le ministère malaisien de la Défense soutiendra la signature d’un protocole d’accord entre les deux gouvernements sur la coopération en matière d’application de la loi et de recherche et de sauvetage en mer ; la signature d’un accord visant à établir un mécanisme conjoint de patrouille maritime et un canal de communication entre les marines des deux pays ; la coordination dans l’échange d’informations, l’application de la loi, l’assistance mutuelle aux navires de pêche et aux pêcheurs en détresse en mer, ainsi que le traitement humain des navires de pêche et des pêcheurs ; le soutien mutuel dans les forums et mécanismes multilatéraux ; la continuité à soutenir la Malaisie et l’Inde à présider le groupe d’experts de l’ADMM+ sur la lutte contre le terrorisme. En outre, il a proposé que le ministère malaisien de la Défense étudie la possibilité d'une coopération pour soutenir le Vietnam à régler des conséquences de la guerre au Vietnam.

Partageant le contenu discuté par le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên, Mohd Yani Bin Daud a déclaré que la Malaisie souhaitait coopérer plus étroitement avec le Vietnam pour promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense, contribuant de manière significative à la réalisation par la Malaisie de ses objectifs au cours de l'année de la présidence de l'ASEAN 2025.l

Lors d'une réunion avec le commandant de l'armée malaisienne, le général Datuk Muhammad Hafizuddeai bin Jantan, Hoàng Xuân Chiên a félicité la Malaisie pour l'organisation réussie de LIMA 2025. Il a émis l’espoir que dans les temps à venir, les deux parties continueraient de promouvoir une coopération militaire et de défense bilatérale de plus en plus complète et substantielle, en se concentrant sur l'augmentation des échanges de délégations à tous les niveaux ; les mécanismes de dialogue ; la coopération militaire, les échanges de jeunes officiers, l'élargissement de la coopération dans des domaines potentiels tels que l’industrie de la défense ; les consultations et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Le général Datuk Muhammad Hafizuddeai bin Jantan a exprimé le souhait que le Vietnam et la Malaisie renforcent davantage leurs relations de coopération bilatérale, tant au niveau des pays qu'entre leurs armées. Il a insisté sur l'importance de rendre ces domaines de coopération toujours plus substantiels et efficaces.

Dans le contexte actuel de défis mondiaux interdépendants et multidimensionnels, le général malais a également formulé l'espoir que la Malaisie et le Vietnam partagent des points de vue communs afin de continuer à renforcer leur coopération en réponse aux défis de sécurité, en particulier ceux liés à la sécurité non traditionnelle.

VNA/CVN