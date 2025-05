Pour faire face aux perturbations du commerce mondial

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, a déclaré que les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) devaient accélérer l'intégration économique régionale, diversifier leurs marchés et rester unis pour faire face aux conséquences et aux perturbations du commerce mondial causées par les hausses massives des droits de douane américains.

S'exprimant lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN en amont du 46e sommet de l'ASEAN en Malaisie le 25 mai, Mohamad Hasan a souligné que les pays de l'ASEAN étaient parmi les plus durement touchés par les droits de douane imposés par les États-Unis.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine perturbent considérablement la production et les échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Un ralentissement économique mondial est probable.

Il a déclaré que les pays de l'ASEAN devaient saisir cette occasion pour approfondir l'intégration économique régionale, afin de mieux protéger l'ASEAN des chocs extérieurs.

Mohamad Hasan a déclaré que pour l'ASEAN, l'unité est plus importante que jamais, car les pressions extérieures s'intensifient et l'ampleur des défis n'a jamais été aussi grande, notamment les impacts du changement climatique, les perturbations liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres technologies non réglementées.

Les pays de l'ASEAN subissent les contrecoups des droits de douane imposés par le président Donald Trump. Six des dix États membres de l'association figurent parmi les plus touchés, avec des droits de douane allant de 32 à 49%.

