Le Vietnam et la France s'engagent à renforcer leur coopération en matière de sécurité

>> Le Vietnam et la France coopèrent dans le transfert de technologie de production de vaccins

>> Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc rencontre des entreprises françaises

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, les deux parties ont salué les résultats positifs de la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que la prévention et la lutte contre diverses formes de criminalité, l'immigration illégale, les incendies et les opérations de sauvetage, la formation des policiers vietnamiens pour les missions de maintien de la paix des Nations unies, etc.

En particulier, les deux parties ont récemment signé un accord entre les gouvernements de la République socialiste du Vietnam et de la République française concernant la coopération en matière de réadmission des ressortissants, dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du président Emmanuel Macron du 25 au 27 mai 2025. Cet accord contribue à créer une base juridique solide pour renforcer les activités de coopération dans les années à venir.

Afin de promouvoir la coopération bilatérale, en particulier entre le ministère vietnamien de la Police et les forces de l'ordre françaises, les deux responsables ont convenu d'intensifier les consultations et l'assistance mutuelle dans les forums internationaux auxquels les deux pays participent. Cela concerne notamment les questions de sécurité non traditionnelles, de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme international.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux. L'objectif est de partager des informations et des expériences en matière de prévention et de lutte contre diverses formes de criminalité.

La coopération ciblera également la lutte contre la criminalité transnationale, notamment l'immigration illégale, la cybersécurité, la sécurité aérienne et la protection des données personnelles. L'échange d'informations et d'expertise dans la gestion de crise et la lutte contre le terrorisme sera également un axe majeur.

La partie française continuera d'accueillir des responsables vietnamiens dans le cadre de séminaires et de formations, en mettant l'accent sur ses domaines d'excellence. Enfin, les deux pays se sont engagés à une coordination étroite pour assurer la sécurité des représentations diplomatiques, des délégations de haut niveau et de leurs ressortissants respectifs vivant et travaillant sur leur territoire.

À cette occasion, les deux parties ont signé un accord technique entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère français de l'Intérieur sur la prévention et la lutte contre les entrées et sorties irrégulières et le trafic illicite des migrants ; un accord sur les responsabilités financières liées à la réadmission des ressortissants ; et ont assisté à la signature d'un accord de coopération juridique entre le groupe français Safran Electronics & Defense et la société vietnamienne Thanh Binh.

VNA/CVN