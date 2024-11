Vietnam et Chine renforcent leur coopération en matière de défense

>> Le président Luong Cuong à la célébration des 80 ans de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne au Chili

>> Activités prévues lors de la 80e journée traditionnelle du Département général de politique

>> Débat au Venezuela à l'occasion des 80 ans de la fondation de l'Armée vietnamienne

Photo : QDND/CVN

La délégation chinoise était conduite par le général Huang Wentao, directeur de l'Institut de recherche sur le travail politique militaire de l'Académie chinoise des sciences militaires.

Lors de cette rencontre, Phùng Si Tân a mis en exergue l’importance accordée par le Vietenam à la consolidation et au développement des relations de bon voisinage, du partenariat de coopération stratégique global et de la communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique avec 6 axes de coopération majeurs. Il a notamment souligné que la coopération en matière de défense constituait désormais un pilier important des relations bilatérales.

Selon lui, le ministère de la Défense, l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, apprécient le but et les significations de la coopération en matière de recherche conjointe entre l'Institut de stratégie de défense du Vietnam et l'Académie chinoise des sciences militaires, la considérant comme une tâche prioritaire de la coopération bilatérale en matière de défense.

Phùng Si Tân a proposé que les deux parties développent les acquis obtenus et accomplissent rapidement la tâche de coopération commune, contribuant ainsi de manière significative à l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025 et à la célébration du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 2025).

Huang Wentao a informé son interlocuteur des résultats de sa séance de travail avec l'Institut de stratégie de défense du Vietnam. Il a souligné les progrès substantiels réalisés dans la recherche et réaffirmé l'engagement mutuel à finaliser le rapport du projet dans les meilleurs délais.

Auparavant, la délégation chinoise a travaillé avec le directeur de l'Institut de stratégie de défense du Vietnam, Vu Cuong Quyêt. Les deux parties ont discuté des réalisations communes et défini les contenus de coopération future.

VNA/CVN