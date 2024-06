Vietnam - Chine : promotion du commerce des produits agro-sylvicoles et aquatiques

Le vice-ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Hoàng Trung, s'est entretenu jeudi 6 juin avec le directeur général adjoint du Département général des douanes de Chine, Zhao Zenglian, sur la promotion du commerce des produits agricole, forestier et aquatique entre les deux pays.

Photo : NNVN/CVN

Selon le vice-ministre Hoàng Trung, la Chine est un marché important pour de nombreux produits agro-sylvicoles et aquatiques de haute qualité. Cependant, la part de marché de ces produits vietnamiens s'avère encore modeste, représentant moins de 5% de la valeur totale des importations chinoises de ce groupe de produits. Ainsi, c'est également une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'augmenter leur part de marché de ces produits de haute qualité sur le marché chinois.

De son côté, Zhao Zenglian, a déclaré que la partie chinoise examinerait et traiterait prochainement les dossiers d'enregistrement pour l'exportation de produits agricoles et aquatiques des entreprises vietnamiennes vers la Chine afin de créer des conditions favorables au commerce de ces produits.

Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération dans le domaine du commerce agricole et de l'ouverture des marchés dans les temps à venir.

En conséquence, les deux parties achèveront bientôt les procédures de signature du protocole sur les exigences de quarantaine végétale pour les noix de coco fraîches vietnamiennes et les durians congelés exportés vers la Chine. Pour les produits à base de fruits de la passion et de piment qui ont fait l'objet d'exportations pilotes des deux côtés, le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des douanes de Chine favoriseront l'achèvement des procédures pour pouvoir bientôt signer ces deux documents.

Les deux pays se coordonneront pour achever le protocole sur l'exportation de crocodiles, de nids d’hirondelles, de volailles et de produits aquatiques du Vietnam vers la Chine.

Parallèlement, les deux parties sont parvenues à un consensus sur un plan visant à dégager les obstacles auxquels sont confrontés les esturgeons chinois exportés vers le Vietnam.

À cette occasion, les deux dirigeants ont également assisté à la signature des négociations techniques sur le protocole sur les exigences de quarantaine végétale pour les exportations de noix de coco fraîches du Vietnam vers la Chine.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes vers le marché chinois ont atteindre 4,6 milliards d'USD (en hausse de 8,6% sur un an).

VNA/CVN