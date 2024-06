Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le Pdg de FedEx Express

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué les succès de ce groupe américain au Vietnam et à l'échelle mondiale et l’a remercié pour sa contribution significative à la lutte contre la pandémie de COVID-19, au développement économique du pays, ainsi qu'à l'amélioration des relations entre Hanoï et Washington.

Pham Minh Chinh a incité FedEx Express à étendre ses activités au Vietnam et à envisager des investissements dans l'Aéroport international de Long Thành située dans la province de Dông Nai (Sud).

Le Vietnam est une économie ouverte qui a conclu des accords de libre-échange avec 60 économies du monde, a souligné le Premier ministre qui a exprimé sa confiance dans l’expansion de FedEx Express, tant au Vietnam que dans le monde entier, compte tenu du développement du commerce électronique transfrontalier.

De son côté, Richard W. Smith, s’est déclaré satisfait quant au climat des affaires au Vietnam, soulignant particulièrement l'attention portée par le gouvernement aux besoins des entreprises. Il a fait savoir que FedEx Express était la plus grande société de transport express au monde, opérant dans plus de 220 pays et territoires, avec un chiffre d'affaires de 90,2 milliards d'USD en 2023.

Photo : VNA/CVN

Après plus de 30 ans de présence de FedEx Express au Vietnam, il a affirmé que le Vietnam est devenu le principal marché du groupe dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, avec 36 vols de son groupe chaque semaine à destination et en provenance du Vietnam et est une importante société de livraison express au Vietnam.

Il a affirmé que FedEx Express était désireux d'étendre ses activités au Vietnam.

