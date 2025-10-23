Le SG du Parti, Tô Lâm, entame une visite officielle en Bulgarie

Après une visite officielle fructueuse en Finlande, le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly, et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à Sofia le 22 octobre (heure locale), entamant une visite officielle de trois jours en Bulgarie à l'invitation du président bulgare, Rumen Radev.

Photo : VNA/CVN

La délégation comprend également d'importants responsables vietnamiens, dont Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission d'inspection ; le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique et ministre de la Défense ; le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police et Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères par intérim.

À l'aéroport international de Sofia, le président du Parti socialiste bulgare et vice-Premier ministre bulgare, Atanas Zafirov, a accueilli le secrétaire général Tô Lâm et son épouse, leur offrant un bouquet de fleurs fraîches en guise de bienvenue.

La Bulgarie, l'une des premières nations à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1950, entretient une étroite amitié, nourrie par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Cette visite, la première d'un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam depuis la transition de la Bulgarie vers un nouveau système politique en 1990, coïncide avec le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Cette visite est porteuse d'un message d'amitié et de gratitude sincères du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens envers la Bulgarie, partenaire de longue date et amie traditionnelle, qui a apporté un soutien inestimable au Vietnam lors de sa lutte pour l'indépendance nationale et continue de soutenir son développement. Elle offre également au Vietnam l'opportunité d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec la Bulgarie et d'autres pays des Balkans.

VNA/CVN