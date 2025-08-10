Le Vietnam et la Bolivie renforcent leur coopération

L’ambassadeur du Vietnam au Brésil concurremment en Bolivie, Bùi Van Nghi, a dirigé une délégation de l’ambassade pour participer aux commémorations du bicentenaire de l’indépendance de la Bolivie, à l’invitation du président Luis Alberto Arce.

Lors d’une rencontre de courtoisie avec le président bolivien , l’ambassadeur Bùi Van Nghi a transmis les félicitations du président Luong Cuong et des hauts dirigeants vietnamiens à l’État et au peuple bolivien, et a réaffirmé la détermination du Vietnam à poursuivre le développement de la coopération bilatérale.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également rencontré le ministre bolivien des Affaires étrangères, à qui il a transmis les félicitations du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien, Bùi Thanh Son, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance de la Bolivie.

Lors de sa visite, lors d’une rencontre avec Bùi Van Nghi, le vice-président bolivien David Choquehuanca, a exprimé son admiration pour la lutte du Vietnam pour son indépendance, son renouveau et son intégration internationale. Il a également félicité le Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, le 2 septembre.

Le vice-président David Choquehuanca a a souligné que le Vietnam est un partenaire important de la Bolivie en Asie et dans la coopération Sud-Sud, étant donné que les deux pays sont membres du bloc des BRICS, qui regroupe des économies émergentes.

Le dirigeant bolivien a salué le maintien des échanges entre les gouvernements, en particulier les récentes consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Il a souligné l’existence d’un fort potentiel de coopération économique et commerciale, avec une marge de développement importante.

La Bolivie est disposée à ouvrir son industrie minière aux entreprises vietnamiennes et à exporter des produits agroforestiers tels que le quinoa, le soja, le maïs, le bois rond et le bois transformé destinés à la consommation et à la production au Vietnam. Le pays est également intéressé par l’importation de motos, de vélos électriques, de camions, de chaussures, de vêtements et de pneus automobiles.

Pour sa part, l’ambassadeur Bùi Van Nghi a transmis les félicitations des dirigeants vietnamiens au gouvernement et au peuple bolivien à l’occasion du bicentenaire de son indépendance et a salué les liens d’amitié traditionnels entre les deux pays, cimentés et renforcés par le biais du Parti, de l’État et du peuple.

Par ailleurs, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam, le premier secrétaire du Parti communiste bolivien, Ignacio Mendoza, s’est dit satisfait des résultats positifs obtenus ces dernières années dans les relations entre les deux partis.

Il a souligné que les échanges de délégations, les échanges théoriques et la coordination au sein des forums internationaux ont contribué à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

Ignacio Mendoza a manifesté un intérêt particulier pour la politique étrangère du Vietnam, le modèle du renouveau, son ouverture et son intégration, notamment dans ses stratégies d’attraction des investissements.

Au cours de sa mission, l’ambassadeur du Vietnam a également rencontré des représentants du monde des affaires bolivien et a remis à Miguel Ángel Pérez la décision de le nommer au poste de consul honoraire du Vietnam en Bolivie.

