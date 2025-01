Le Vietnam et la Bolivie s'engagent à renforcer leur coopération

Le Vietnam est un partenaire important dans la stratégie d'élargissement des relations de la Bolivie en Asie du Sud et Asie de l'Est, a affirmé la ministre bolivienne des Affaires étrangères, Celinda Sosa Lunda, lors de sa réception de l'ambassadeur du Vietnam au Brésil et en Bolivie, Bùi Van Nghi le 26 janvier à La Paz.

>> Le président de la Bolivie veut élargir ses liens économiques avec le Vietnam

>> Une délégation du Parti en visite de travail en Bolivie

Photo : VNA/CVN

La ministre bolivienne a exprimé son souhait de consolider les relations avec le Vietnam après 38 ans de l'établissement des relations diplomatiques, proposant de rétablir un mécanisme de consultation politique et de promouvoir la collaboration dans les secteurs des minerais, du tourisme et du commerce.

Elle a également salué les réalisations socio-économiques obtenues par Vietnam dans son processus de Renouveau et d'intégration internationale, ainsi que le rôle de plus en plus important de ce pays d'Asie du Sud-Est au sein des organisations régionales et internationales.

À cette occasion, la ministre Sosa Lunda a invité l'ambassadeur à participer à la célébration du bicentenaire de l'indépendance de la Bolivie le 6 août, dans un contexte marqué par la préparation des élections présidentielles en août prochain.

Selon l'ambassadeur Bùi Van Nghi, le Vietnam prend en haute considération les relations d'amitié avec la Bolivie et souhaite renforcer la coopération de manière substantielle et efficace dans des domaines potentiels comme le commerce, la technologie, l'exploitation minière et l'agriculture.

Lors de son séjour, Bùi Van Nghi a rencontré Julio Kempff, président de la Fédération des industries privées de Santa Cruz et Jerjes Justiniano, président de l'Association d'amitié Bolivie - Vietnam, pour discuter des opportunités de collaboration dans de nombreux secteurs.

Le diplomate vietnamien a également eu une séance de travail avec Miguel Angel Perez Pena, consul honoraire du Vietnam. Ce dernier a affirmé qu'il continuerait à contribuer activement à la promotion de la coopération entre le Vietnam et la Bolivie, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

VNA/CVN