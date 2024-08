Le président de l'AN reçoit un responsable du Parti libéral-démocrate du Japon

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a accueilli, jeudi 1 er août à Hanoï, Tokai Kisaburo, membre de la Chambre des représentants et président du Conseil de recherche sur les politiques du Parti libéral-démocrate (LDP) du Japon.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné que les relations entre le Vietnam et le Japon étaient à leur meilleur niveau, avec une confiance politique renforcée, des échanges réguliers de délégations, et une coopération économique, commerciale et d’investissement approfondie et efficace, ainsi qu’une coopération étroite dans l’éducation, la formation, etc.

Pour stimuler ces relations, Trân Thanh Mân a proposé de continuer à multiplier les échanges de délégations et les échanges entre parlementaires, notamment jeunes parlementaires et femmes parlementaires, et à promouvoir l'échange d'expériences législatives entre les deux pays.

Concernant la coopération économique, il a suggéré au Japon de continuer à soutenir le Vietnam dans ses efforts d'industrialisation, de modernisation, d'indépendance, d'autonomie économique et d'intégration internationale. Il a également souligné l'importance d'améliorer l'environnement d'investissement et de résoudre les problèmes de coopération en matière d'APD et d'IDE entre les deux pays.

Il a exprimé l'espoir que Tokai Kisaburo soutiendrait le gouvernement japonais pour fournir une APD de nouvelle génération au Vietnam, en se concentrant sur des projets d'infrastructures stratégiques tels que les chemins de fer urbains et à grande vitesse, l'investissement et le transfert de technologie des entreprises japonaises ainsi que l'intégration des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale et l'ouverture du marché japonais aux fruits vietnamiens.

Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de promouvoir la coopération décentralisée, le tourisme et les échanges entre les peuples des deux pays. Il a souhaité voir Tokai soutenir la simplification des procédures pour exempter les visas pour les citoyens vietnamiens.

En matière d'éducation et de formation, il a proposé que le Japon continue de soutenir la formation de fonctionnaires et de dirigeants stratégiques vietnamiens, et renforce la coopération dans les échanges d'étudiants en augmentant le nombre de bourses pour les étudiants vietnamiens au Japon. Il a également mentionné la mise en œuvre du programme NEXUS…, basé sur les résultats de la Déclaration conjointe du Sommet spécial ASEAN - Japon de 2023.

Le Japon pourrait mettre en place un régime préférentiel et crée des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne, avec près de 600.000 personnes, étudie et travaille au Japon.

Concernant la coopération dans de nouveaux domaines, les deux pays devraient promouvoir la transformation verte, la transformation numérique, la réduction des émissions et la conversion énergétique. Le Japon pourrait aider le Vietnam à former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs d’ici 2030.

Les deux parties devraient également renforcer leur coordination et coopération sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale.

Pour sa part, Tokai Kisaburo a adressé ses sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Il a souligné que cette visite au Vietnam est significative dans le contexte du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, dans le but de renforcer la coopération dans l’éducation, la formation, les sciences et technologies et l’innovation.

Tokai Kisaburo a partagé les propositions de Trân Thanh Mân visant à renforcer les relations bilatérales, notamment la coopération dans l'échange de ressources humaines. Il a proposé que l'AN du Vietnam continue à améliorer l'environnement des investissements et des affaires, simplifie les procédures administratives et crée des conditions favorables aux entreprises japonaises au Vietnam.

