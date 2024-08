Le Premier ministre vietnamien s’entretient avec son homologue indien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue indien Narendra Modi ont affirmé, jeudi 1 er août à New Delhi, leur volonté d’approfondir davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde dans les années à venir sur la base solide des 52 ans des relations bilatérales en réponse aux aspirations et aux intérêts légitimes des deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur entretien, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations cordiales du président de la République, Tô Lâm, et du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, au Premier ministre Narendra Modi ainsi qu’à d’autres dirigeants et au peuple indiens, les remerciant pour leurs hommages rendus après le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Exprimant ses condoléances au Vietnam et à son peuple au nom de 1,4 milliard d’Indiens, le Premier ministre Narendra Modi a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un ami proche du peuple indien et que l’Inde apprécie toujours ses précieuses contributions aux relations entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont souligné que les liens Vietnam - Inde sont enracinés dans l’histoire et ont été cultivés par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Les deux pays doivent continuer à préserver leur amitié traditionnelle solide, considérée comme un trésor.

Depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral en 2016 lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi au Vietnam, les relations bilatérales ont fait des progrès, marquées par une grande confiance politique et des résultats encourageants de la coopération en matière de défense et de sécurité, d’économie, de commerce et d’investissement, de culture, d’éducation et d’échanges entre les peuples.

En particulier, le commerce bilatéral a triplé, passant de plus de 5 milliards d'USD en 2016 à 15 milliards en 2023. En 2019, les compagnies aériennes des deux pays ont ouvert leur premier vol direct entre le Vietnam et l’Inde. Le nombre de touristes indiens au Vietnam a augmenté de 2,5 fois, de 170.000 arrivées en 2019 à 400.000 en 2023, avec 56 vols hebdomadaires entre des grandes villes des deux pays.

La coopération traditionnelle de plus en plus renforcée

Les deux Premiers ministres ont convenu de consolider davantage les domaines de coopération traditionnels et de s’étendre à des domaines potentiels sous la devise "Cinq Plus" : confiance politique plus élevée ; coopération en matière de défense et de sécurité plus approfondie ; coopération économique, commerciale et d’investissement plus substantielle et plus efficace ; coopération en matière de science, de technologie et d’innovation plus élargie ; et échanges culturels et populaires plus étroits.

Ils ont convenu de maintenir les visites, les contacts réguliers à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et de se rencontrer chaque année à travers des visites ou des contacts lors de conférences multilatérales ; de renforcer davantage le rôle du Comité mixte coprésidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, de concrétiser les domaines de coopération et de diriger la mise en œuvre efficace du programme d’action sur le partenariat stratégique intégral pour la période 2024-2028.

Les deux dirigeants ont apprécié la mise en œuvre efficace de la Déclaration commune sur le partenariat de défense Vietnam - Inde jusqu’en 2030 (signée en 2022), ont convenu d’élargir la coopération dans les industries de défense et de sécurité, de promouvoir la coopération en matière de sécurité maritime et de cybersécurité, d’échange d’informations de renseignement et de lutte contre le terrorisme. L’Inde a convenu de continuer à soutenir le Vietnam dans la formation, l’entraînement et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de déployer des mesures fortes en vue de doubler le commerce et les investissements bilatéraux en 2030, de charger les agences compétentes de s’échanger à travers les mécanismes existants sur les mesures pour enlever les barrières commerciales et renforcer la promotion du commerce.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’Inde d’examiner positivement la proposition des entreprises vietnamiennes de délivrer de nouveaux/étendre la certification BIS (Bureau of Indian Standards) aux marchandises importées du Vietnam, de signer rapidement un accord sur le commerce électronique et un accord commercial bilatéral pour maximiser le marché de détail.

Il a exhorté les grandes entreprises et les milliardaires indiens de la technologie à investir au Vietnam, à créer de grands projets comme symboles de la coopération économique entre les deux pays, et à aider les deux pays à mieux participer à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les deux dirigeants ont proposé d’élargir la coopération scientifique et technologique, en particulier dans les domaines des technologies de base, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la coopération en matière d’innovation, de technologie minière et de traitement des terres rares, de coopérer dans l’industrie des technologies de l’information et de former des ressources humaines pour l’industrie des technologies de l’information dans chaque pays, et de s’orienter vers la création d’un forum de partenariat numérique et la signature d’un accord de partenariat numérique.

Ils ont également convenu de promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la culture et du tourisme, et d’approfondir les échanges entre les peuples sur la base de la promotion de valeurs similaires de culture, de civilisation, d’histoire et de spiritualité, y compris le bouddhisme et le yoga.

Discutant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu de continuer à se soutenir mutuellement et de coopérer étroitement dans les forums régionaux et internationaux, en particulier l’ONU et l’ASEAN, ainsi que dans les mécanismes dirigés par l’ASEAN, d’élever les principes visant à assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d’aviation, et résoudre pacifiquement les différends sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses remerciements au Premier ministre Narendra Modi et au gouvernement indien pour leur accueil chaleureux et plein d’estime. Il a invité le Premier ministre Narendra Modi à se rendre à nouveau au Vietnam dans un avenir proche.

VNA/CVN