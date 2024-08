Le Timor-Leste exhorté à accroître ses importations de produits vietnamiens de haute qualité

>> Cérémonie d’accueil officielle du président du Timor-Leste à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le président José Ramos-Horta a déclaré que le Timor-Leste considérait le Vietnam comme un modèle de développement, affirmant qu'il souhaitait promouvoir davantage de bonnes relations d’amitié avec le Vietnam.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction face aux progrès remarquables des relations bilatérales. Les échanges et contacts de haut niveau sont largement maintenus. La coopération économique et commerciale a obtenu des résultats encourageants. Le chiffre d'affaires import-export cette année des deux pays promet d'augmenter de plus de 15,9 millions de dollars de 2023. Les investissements efficaces et les activités commerciales du groupe de télécommunication Viettel (Telemor) ont activement contribué au développement socio-économique du Timor-Leste.

S’agissant des principales orientations de la coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d'accroître les échanges et les contacts à haut niveau et à tous les niveaux ; déployer efficacement l'Accord-cadre de coopération économique et technique, promouvoir l'organisation rapide de la première réunion du Comité mixte Vietnam - Timor-Leste au niveau des ministres des Affaires étrangères ; rechercher et procéder à la mise en place de nouveaux mécanismes bilatéraux, conformément au besoin de coopération entre les deux pays.

Le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à continuer à fournir du riz, contribuant ainsi à aider le Timor-Leste à assurer sa sécurité alimentaire ; proposé aux deux parties de prolonger ou signer un nouveau protocole d'accord sur le commerce du riz ; encouragé le Timor-Leste à accroître ses importations de produits vietnamiens de haute qualité tels que les textiles, les chaussures, les boissons, les produits laitiers, les aliments transformés, les produits agricoles et aquatiques...

Il a également proposé au Timor-Leste de ratifier rapidement l'accord commercial bilatéral (signé en 2013) ; de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour développer leurs investissements au Timor-Leste.

Photo : VNA/CVN

Le président José Ramos-Horta a convenu la coopération étroite bilatérale pour créer de nouveaux changements dans la coopération économique et commerciale entre les deux pays ; l'élargissement de la coopération dans les domaines potentiels tels que l'agriculture et l'exploitation aquatique, l'exploitation et la transformation des ressources forestières, minérales, des minerais métalliques et des métaux non ferreux... ; le soutien des propositions de coopération du Vietnam pour saisir et tirer parti des nouvelles tendances de développement.

Il a espéré que le Vietnam continuera à partager ses expériences et à soutenir le Timor-Leste dans le développement des ressources humaines, assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté.

Les deux parties sont également convenues d'exploiter efficacement le potentiel de coopération dans d'autres domaines importants, notamment l'éducation, le pétrole et le gaz, la construction d'infrastructures, l'éducation, le tourisme et les transports.

Parlant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties sont convenues de continuer à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et régionales. Le président Tô Lâm a hautement apprécié la détermination et les efforts du Timor-Leste dans la mise en œuvre de la "Feuille de route pour l’adhésion à part entière du Timor-Leste à l’ASEAN", affirmant que le Vietnam soutient ce pays pour devenir bientôt membre à part entière du bloc régional.

José Ramos-Horta a affirmé que le Timor-Leste soutenait pleinement les candidatures du Vietnam aux mécanismes multilatéraux, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et à d'autres organisations internationales.

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un accord bilatéral d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

À cette occasion, le président José Ramos-Horta a respectueusement invité son homologue vietnamien Tô Lâm à se rendre au Timor-Leste. Cette invitation a été acceptée avec plaisir.

VNA/CVN