Cérémonie d’accueil officielle du président du Timor-Leste à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la deuxième visite au Vietnam du président José Ramos-Horta après la première en 2010 et de la quatrième visite d'un dirigeant de haut rang du Timor-Leste.

Cette visite revêt une signification importante, contribuant au renforcement de la confiance politique, et constitue également une opportunité pour les deux parties de continuer à discuter des mesures visant à promouvoir la coopération et à approfondir les liens bilatérales.

Après la cérémonie d'accueil, les deux dirigeants ont mené un entretien pour évaluer les résultats de la coopération entre les deux pays au cours de ces derniers temps et proposer des orientations pour la coopération à l'avenir. Ils assisteront également à la cérémonie de signature et à l'échange de plusieurs documents de coopération.

Photo : VNA/CVN

Depuis leur établissement des relations diplomatiques le 28 juillet 2002, les relations d'amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et le Timor Leste ont atteint des progrès significatifs. Ils ont maintenu des liens étroits et se sont soutenus mutuellement sur la scène internationale, tandis que les dirigeants des deux parties ont maintenu des contacts de haut niveau.

Sur le plan multilatéral, les deux pays ont renforcé leur coopération dans les forums régionaux et internationaux. Le Vietnam, de concert avec d'autres pays de l'ASEAN et le Secrétariat de l'ASEAN, a toujours aidé le Timor-Leste à remplir les critères nécessaires à l'adhésion à l'ASEAN.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Timor-Leste restent modestes, principalement portés par les exportations de riz et de vêtements-textiles du Vietnam vers le Timor-Leste. L'année dernière, les expéditions du Vietnam vers le pays se sont élevées à 15,49 millions d'USD, tandis que ses importations ont représenté 371.000 USD. Au cours des cinq premiers mois de cette année, le Vietnam a vendu pour 6,09 millions de dollars de marchandises au Timor-Leste, soit une augmentation de 29,4% par rapport à l'année précédente.

Photo : VNA/CVN

Viettel Telemor, gérée par le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée populaire du Vietnam (Viettel), s'est solidement implantée sur le marché avec un capital d'investissement passant de 500.000 USD en 2012 à 15 millions d'USD, devenant ainsi l'un des trois plus grands fournisseurs de services de télécommunications du pays.

Le Timor-Leste présente un potentiel substantiel pour les exportations vietnamiennes telles que le riz, les aliments transformés, le lait et les produits laitiers, les chaussures, les boissons, les ustensiles ménagers et les machines et équipements électriques.

VNA/CVN