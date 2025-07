Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité historique et renforcent leur coopération bilatérale

Bùi Thanh Son a exprimé le soutien indéfectible du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens envers le peuple cubain frère. Il s’est dit convaincu que Cuba surmontera les défis actuels pour poursuivre fermement sa voie de paix, de développement et continuer à affirmer sa position sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Peñalver Portal a souligné que, depuis 65 ans, le Parti, l’État et le peuple cubains accordaient une importance particulière à la préservation de l’amitié spéciale avec le Vietnam. Il a exprimé une profonde gratitude pour le soutien concret et opportun du Vietnam, notamment à travers les efforts de coopération de nombreux ministères, localités et entreprises vietnamiennes, qui ont contribué au développement économique et social de Cuba dans un contexte mondial difficile.

Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination pour mettre en œuvre plusieurs mesures visant à consolider et approfondir les relations bilatérales. Parmi celles-ci figurent la promotion des échanges de délégations à tous les niveaux, la concrétisation des accords de haut niveau conclus lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm à Cuba en septembre 2024, et l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale.

Elles ont convenu de dynamiser la coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l’agriculture, l’énergie, la biotechnologie et les produits pharmaceutiques. Ils ont également prévu de collaborer étroitement pour organiser une série d’activités marquant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cuba.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, Gerardo Peñalver Portal co-présidera la 8ᵉ Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. Il rencontrera également des dirigeants de la Commission de la sécurité, de la défense et des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam et d’autres responsables vietnamiens et visitera plusieurs sites économiques, culturels, sociaux et historiques à Hanoï.

VNA/CVN