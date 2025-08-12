Le Premier ministre veut créer un groupe de travail conjoint Vietnam - Japon

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mardi 12 août le Vietnam et le Japon à créer ce mois-ci un groupe de travail conjoint afin de coordonner leurs efforts pour résoudre les problèmes rencontrés dans la réalité, en garantissant des bénéfices harmonieux et un partage des risques.

S’exprimant lors de sa rencontre avec des entreprises japonaises opérant au Vietnam - la deuxième du genre cette année, il a souligné que tout problème dépassant le cadre de la réglementation existante devait être rapidement soumis aux autorités compétentes pour une résolution appropriée et définitive, évitant ainsi tout retard prolongé. Il convient également d’en tirer des enseignements pour les projets en cours et futurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que le Vietnam accordait la priorité à un développement rapide et durable, en mettant l’accent sur l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire et l’économie de la connaissance, portée par la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Il a appelé toutes les parties au Japon, y compris les entreprises japonaises, à accompagner et à soutenir financièrement le Vietnam en fournissant des prêts d’aide publique au développement (APD) de nouvelle génération, en investissant dans le Centre financier international du Vietnam et en augmentant les investissements dans le pays pour créer des emplois, améliorer les moyens de subsistance et former des ressources humaines de haute qualité, en particulier dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les bases de données, les semi-conducteurs, les énergies nouvelles et renouvelables, la biotechnologie, les soins de santé et l’agriculture de haute technologie.

Il est nécessaire de promouvoir le transfert scientifique et technologique et les pratiques de gouvernance intelligente, ainsi que de formuler des recommandations politiques pour aider le Vietnam à améliorer son économie de marché à orientation socialiste, a déclaré le Premier ministre Chinh.

Le chef du gouvernement a également encouragé les propositions de mécanismes prioritaires pour attirer les investissements japonais et soutenir les entreprises vietnamiennes dans les chaînes de production et d’approvisionnement japonaises et mondiales.

En réponse aux inquiétudes des entreprises japonaises concernant le projet de promotion des véhicules hybrides et de restriction de l’utilisation des motos à essence dans la zone du périphérique 1 de Hanoï, il a souligné que la réduction des émissions, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique sont des enjeux globaux et mondiaux qui nécessitent les efforts collectifs de l’ensemble de la population, de tous les niveaux de gouvernement, des industries et de la coopération internationale pour identifier les solutions les plus optimales. Ces efforts doivent garantir un équilibre des intérêts entre la population, les entreprises et l’État, guidés par l’objectif commun d’un environnement plus vert et plus propre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens n’ont d’autre objectif que de préserver l’indépendance et la liberté, et d’apporter bonheur et prospérité au peuple.

Il a exprimé l’espoir que les entreprises japonaises continueront d’accompagner le Vietnam sur la voie du développement, bénéficiant ainsi aux milieux d’affaires des deux pays et à leurs peuples, et contribuant sans relâche au "Partenariat stratégique global Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde".

Saluant le leadership fort du Premier ministre Pham Minh Chinh et la fixation d’échéances pour résoudre les problèmes en suspens entre les deux parties, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a déclaré que le Japon proposerait un nouveau projet, ainsi que de nouvelles enveloppes de prêts dans le cadre de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC).

Le Japon demeure l’un des partenaires les plus importants du Vietnam : premier fournisseur d’APD, deuxième partenaire en matière de coopération dans le domaine du travail, troisième en matière d’investissement et de tourisme, et quatrième en matière de commerce.

Fin juillet, le Japon menait 5.608 projets en cours au Vietnam, pour un capital social total de 79,4 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi les 151 pays et territoires qui investissent au Vietnam. À l’inverse, les investisseurs vietnamiens ont entrepris 126 projets au Japon avec un capital social total de 20,5 millions de dollars.

