Coopération entre les associations d'agriculteurs vietnamiens et cubains

Photo : VNA/CVN

Lors de sa tournée, Luong Quôc Doàn a rencontré Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), Félix Duarte Ortega, président de l’ANAP, et Ramón Osmani Aguilar Betancourt, président de la Commission de l'agriculture et de l'alimentation de l'Assemblée nationale cubaine.

À cette occasion, l'Association des agriculteurs vietnamiens et l'ANAP a signé un protocole de coopération pour la période 2025-2030.

Coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba

Lors des rencontres, Luong Quôc Doàn a affirmé l'importance, pour le Parti, l'État et le peuple vietnamien, de l'amitié spéciale traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.

Il a affirmé qu'en tant qu'organisation sociopolitique de la paysannerie vietnamienne dirigée par le Parti communiste du Vietnam, l'Association des agriculteurs vietnamiens était honorée de contribuer à approfondir davantage l'amitié particulière entre les deux pays à travers des activités de coopération concrètes avec l’ANAP.

Cette visite a également été l'occasion pour l'Association des agriculteurs vietnamiens et l'ANAP de partager des expériences et d'explorer les opportunités de renforcer la coopération pour contribuer à la construction et au développement de chaque pays.

Les dirigeants cubains ont exprimé leur gratitude pour le soutien et l'assistance précieux du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à la cause révolutionnaire cubaine, soulignant que Cuba attachait aussi une importance particulière à ses relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam.

Ils ont espéré que ces deux associations contribueraient à renforcer davantage la coopération entre le Vietnam et Cuba dans les domaines de la production alimentaire, de la formation professionnelle, de l'amélioration des capacités de gestion et de promotion des projets d'investissement vietnamiens à Cuba.

VNA/CVN