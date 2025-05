Le Vietnam décroche trois médailles d’or aux Championnats d’Asie de karaté

>> Tournoi de karaté vietnamien au Japon

>> Hoàng Ngân, l’artisane du succès de la sélection nationale de karaté

>> Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est 2024 : le Vietnam remporte la première place

Photo : AKF/CVN

Les tenantes du titre ont battu la Malaisie et l’Ouzbékistan en poules. En demi-finale, elles ont battu le Japon pour se qualifier pour la finale.

Quatre membres de l’équipe - Hoàng Thi My Tâm, Nguyên Thi Ngoan, Nguyên Thi Diêu Ly et Dinh Thi Huong - ont vaincu leurs rivaux kazakhs 2-0 pour remporter la médaille d’or.

C’était la deuxième médaille d’or de Hoàng Thi My Tâm dans ce tournoi, après avoir dominé la catégorie individuelle féminine des 55 kg.

Hoàng Thi My Tâm, qui a également gagné en 2021 et 2024, a battu l’Iranienne Fatemeh Saadati 5-0 lors du match final. Elle avait auparavant battu la karatéka chinoise Wei Yuchun en demi-finale, la Japonaise Airi Shima en quart de finale et la Népalaise Sabina Shrestha lors du premier match.

L’équipe féminine de kata a également réalisé une performance remarquable, battant la Malaisie et le Taipei chinois pour une place en finale.

Les membres de l’équipe Bùi Ngoc Nhi, Hoàng Thi Thu Uyên, Nguyên Ngoc Trâm et Nguyên Thi Phuong ont obtenu 42,10 points, remportant ainsi la médaille d’or face à leurs rivales chinoises, qui ont enregistré 41,70 points.

Le Vietnam a remporté sa première médaille d’or dans cette catégorie lors du tournoi asiatique de 2015, grâce aux membres de l’équipe Nguyên Hoàng Ngân, Dô Thi Thu Hà et Nguyên Thi Hang.

Dô Thi Thu Hà, désormais entraîneuse principale de l’équipe, a retrouvé le devant de la scène après une décennie.

Nguyên Ngoc Trâm a ajouté une médaille de bronze au palmarès du Vietnam en terminant troisième de la catégorie individuelle de kata féminin.

"Ce sont des résultats remarquables pour nos artistes martiaux. Nous sommes touchés par ce résultat. Félicitations aux athlètes et à leurs exploits", a déclaré l’entraîneur Duong Hoàng Long.

Le Vietnam s’est classé troisième au classement général des médailles.

Le Kazakhstan a pris la tête du classement avec quatre médailles d’or, une d’argent et cinq de bronze, tandis que le Japon a terminé deuxième avec trois médailles d’or, cinq d’argent et quatre de bronze.

VNA/CVN