Le célèbre ballet Le Lac des cygnes revient à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville

Le chef-d’œuvre intemporel du ballet Le Lac des cygnes , spectacle le plus attendu de l’Orchestre symphonique et de l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO), sera de retour à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville ce mois-ci, accompagné d’un orchestre complet en direct.

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Photo : NDEL/CVN

Composé par Piotr Ilich Tchaïkovski en 1876, ce ballet en quatre actes, l’un des plus reconnus et des plus appréciés de l’histoire, représente un mélange d’émotions intenses, de technique sublime et d’un récit intemporel.

Nguyên Phuc Hai, directeur du ballet du HBSO, a déclaré : "Le Lac des cygnes est une œuvre dont tout danseur a entendu parler et qu’il a vue. Et tout public en connaît le nom."

Inspirée de contes populaires russes et allemands, cette production met en scène l’histoire d’amour tragique entre le prince Siegfried et la princesse Odette, transformée en cygne le jour par la malédiction d’un sorcier maléfique.

Leur amour se heurte aux manigances d’Odile, la fille du sorcier, qui prend l’apparence d’Odette pour tromper Siegfried. Le prince promet alors d’épouser la mauvaise "Odette", rompant ainsi le serment d’amour sincère qu’il avait fait à la véritable Odette.

Le ballet a été représenté pour la première fois au théâtre Bolchoï de Moscou en 1877 et est devenu l’un des ballets les plus joués de tous les temps.

Photo : HBSO/CVN

Le HBSO a invité la chorégraphe norvégienne Johanne Jakhelln Constant à chorégraphier une version intégrale du "Lac des cygnes" et à en concevoir les décors, les costumes et les éclairages.

Constant a qualifié "Le Lac des cygnes" de ballet emblématique, précisant que quiconque entendait parler de ballet connaissait cette œuvre. Pour le HBSO, c’était une excellente occasion de mettre en valeur le talent des danseurs et de créer une opportunité précieuse de collaboration avec d’autres organismes de danse de Hô Chi Minh-Ville.

Elle a expliqué avoir créé une version entièrement nouvelle du ballet, avec une chorégraphie originale, car le HBSO était une compagnie de taille plus modeste, comptant moins de danseurs que les grandes compagnies telles que le Ballet de l’Opéra de Paris.

Elle a souligné souhaiter mettre en valeur les danseurs du HBSO et leur force ; elle se réjouissait de créer quelque chose de nouveau à partir d’éléments anciens, afin de découvrir de nouvelles facettes d’une œuvre existant de longue date et, peut-être, de l’envisager en lien avec l’actualité mondiale.

La chorégraphe a également confié que "Le Lac des cygnes" au Vietnam n’était pas une simple reproduction, mais une œuvre renaissant dans un nouveau contexte, reflétant l’esprit de l’époque et l’identité unique du HBSO.

Constant, titulaire d’un Master of Fine Arts en ballet classique et danse moderne obtenu à l’Université de l’Iowa (États-Unis), a commencé à collaborer avec le HBSO en 2011 pour le ballet classique "Casse-Noisette". Elle a également monté de nouvelles versions des ballets "Coppélia" et "Cendrillon" pour la troupe.

Photo: HBSO/CVN

La version intégrale du "Lac des cygnes" a été présentée pour la première fois à l’Opéra en octobre, devenant le spectacle le plus attendu de la saison dernière pour le HBSO. Toutes les représentations ont affiché complet très rapidement.

Le ballet mettra en vedette Dô Hoàng Khang Ninh, qui jouera Odette. Le danseuse japonaise Chika Tatsumi, soliste d’Arabesque Vietnam - une compagnie de danse néoclassique et contemporaine basée à Hô Chi Minh-Ville - incarnera Odile.

Le ballet mettra également en vedette Lê Duc Anh, Sung A Lung, Pham Thê Phuong et des danseurs du ballet HBSO, de l’école de danse intermédiaire de Hô Chi Minh-Ville et du Sasa Ballet.

Pour la première fois, l’intégralité de la partition du ballet sera interprétée par l’Orchestre symphonique du HBSO, sous la direction de Lê Hà My, directrice du HBSO.

Le ballet "Le Lac des cygnes" sera présenté les 15, 16, 22 et 23 août à 20 h. L’Opéra de Hô Chi Minh-Ville est situé au 7, place Lam Son, dans le quartier de Sài Gon.

VNA/CVN