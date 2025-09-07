Vers une stratégie globale pour exploiter le potentiel du marché halal

L'industrie halal mondiale connaît une croissance rapide, mais les exportateurs vietnamiens n'ont pas encore pleinement exploité ses opportunités. Les experts estiment que le Vietnam a besoin d'une stratégie globale et à long terme pour développer son secteur halal, couvrant la certification, l'accès au marché et le renforcement des capacités.

Photo : VNA/CVN

Ce point de vue a été partagé lors d'un séminaire sur les "Tendances et opportunités du marché pour l'exportation de produits agricoles et d'aliments transformés vietnamiens vers les marchés halal", organisé conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi-Minh-Ville (ITPC) le 5 septembre dans la mégapole économique du Sud.

L'économie halal dessert plus de 2,2 milliards de consommateurs musulmans dans le monde, avec une valeur marchande dépassant les 2 000 milliards de dollars. Au-delà des pays à majorité musulmane, la demande de produits certifiés halal est en hausse dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Selon Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, cela offre d'importantes opportunités aux produits vietnamiens compétitifs, tels que les produits agricoles, les aliments transformés, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, pour développer des marques conformes aux normes Halal et développer leurs canaux de distribution internationaux.

Des tendances similaires sont observées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où le marché de consommation Halal est estimé entre 240 et 254 milliards de dollars américains et devrait atteindre 380 milliards de dollars américains d'ici 2030.Les produits agricoles et alimentaires représentent la part la plus importante des importations, car de nombreux pays de la région ne disposent pas d'une production nationale suffisante.

Le Moyen-Orient sert également de porte d'entrée pour les produits vietnamiens vers des marchés mondiaux plus vastes.L'Indonésie, qui abrite la plus grande population musulmane au monde (près de 245 millions d'habitants), représente une autre destination prometteuse. Avec une forte croissance démographique, une classe moyenne en plein essor et une consommation annuelle Halal estimée à plus de 330 milliards de dollars américains, la demande couvre les secteurs de l'alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, de la mode et du tourisme.

Pour gagner la confiance des consommateurs

Cependant, les exportations halal du Vietnam vers l'Indonésie restent modestes, à seulement 54 millions de dollars US en 2024, soit moins de 1% des exportations totales du Vietnam vers ce pays. Elles se concentrent principalement sur les confiseries et les aliments transformés produits par des entreprises à capitaux étrangers au Vietnam.Malgré une forte demande, les entreprises vietnamiennes se heurtent à des obstacles importants.

Selon Hô Thi Quyên, le Vietnam manque encore d'organismes de certification halal reconnus internationalement, tandis que la certification nationale reste fragmentée. Cela complique les procédures d'exportation, en particulier pour les marchés soumis à des exigences strictes en matière de contrôle qualité et de logistique.La plupart des transformateurs alimentaires et agricoles vietnamiens sont des petites et moyennes entreprises disposant de ressources financières limitées, de faibles capacités de gestion et d'un manque d'expertise halal. De plus, les entreprises manquent souvent d'informations stratégiques sur les marchés halal.

Nguyên Thi Ngoc Hang, directrice marketing de l'Agence de certification halal du Vietnam, a souligné que le Vietnam manque de professionnels possédant une connaissance approfondie de l'ensemble de la chaîne de valeur halal, de la production et du conditionnement à la logistique et à la distribution. Sans combler cette lacune, le Vietnam aura du mal à s'intégrer efficacement à la chaîne d'approvisionnement halal mondiale.

Pham Thê Cuong, conseiller commercial du Bureau commercial vietnamien en Indonésie, a ajouté que les procédures de certification sont longues et coûteuses, tandis que les normes de production halal sont complexes. Peu d'entreprises vietnamiennes ont abordé le marché halal de manière systématique, et la visibilité de la marque reste limitée.

Les experts ont convenu que le Vietnam devrait adopter une stratégie nationale pour renforcer la compétitivité du halal, améliorer la formation des ressources humaines et promouvoir la coopération internationale.

Pham Thê Cuong a suggéré que les entreprises nationales s'associent à des entreprises halal établies à l'étranger pour s'initier aux meilleures pratiques, rejoindre les chaînes d'approvisionnement et développer les exportations.

Les partenariats avec des distributeurs locaux sur les marchés musulmans peuvent également faciliter l'entrée des produits vietnamiens dans les systèmes de vente au détail traditionnels et modernes.

En élaborant des stratégies claires, en améliorant la qualité et la sécurité des produits et en recherchant une certification halal reconnue, les entreprises vietnamiennes pourraient progressivement gagner la confiance des consommateurs et consolider leur position sur un marché halal en pleine expansion.

VNA/CVN