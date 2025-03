Les politiques publiques et les IDE stimulent l’immobilier industriel

La délégation de l’autorité d’octroi de licences aux localités, ainsi que la planification et l’agrandissement des zones industrielles, stimulent la croissance du secteur de l’immobilier

Selon les plans d’aménagement approuvés pour 63 localités, d’ici 2030, le Vietnam comptera 221 nouvelles zones industrielles planifiées, tandis que 76 zones existantes seront agrandies et 22 verront leur planification ajustée.

L’accélération de la levée des obstacles juridiques dans les récents projets immobiliers industriels crée des opportunités de croissance pour de nombreuses entreprises de ce secteur. Il s’agit notamment de l’un des facteurs clés contribuant à attirer les investissements et à stimuler la croissance du secteur immobilier en 2025.

En novembre 2024, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi sur l’investissement, de la Loi sur l’investissement dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) et de la loi sur les appels d’offres.

En particulier, la Loi modifiée sur l’investissement impose la délégation de la certification des investissements pour les zones industrielles aux comités populaires provinciaux, et non plus au Premier ministre. Cette décentralisation de la gestion des terrains industriels accélérera la création de nouvelles zones industrielles.

Selon les experts, les procédures d’octroi de licences pour la création de nouvelles zones industrielles seront accélérées cette année. Par exemple, en janvier, la Société de développement urbain de Kinh Bac (KBC) a réalisé des avancées juridiques significatives sur des projets clés, notamment l’approbation de la politique d’investissement du parc industriel Tràng Duê 3 (687 ha), de la zone urbaine Tràng Cat (585 ha) et de la phase 1 du parc industriel Kim Thành 2 (235 ha). Ainsi, le parc foncier industriel total de la société a atteint 6.402 ha, soit 5,1% de la superficie nationale des terrains industriels.

Nguyên Van Dinh, président de l’Association des courtiers immobiliers du Vietnam, a déclaré que l’immobilier industriel demeure un secteur phare du marché et devrait continuer à soutenir la reprise du marché global au premier rang. Il est à noter que non seulement de grands promoteurs renommés tels que Kinh Bac (KBC), Viglacera (VGC), Becamex (BCM), Idico (IDC) et d’autres, qui dominent le marché de l’immobilier industriel, mais aussi de nombreuses autres entreprises, sont également attirées par l’attrait de ce segment.

Récemment, Saigon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company (TTC Land) a annoncé sa stratégie de développement dans les secteurs de l’immobilier industriel et logistique sur le marché du sud. Parallèlement, DIC Holdings, filiale de DIC Corp, s’est également associée à Vạn Thương Industrial Park Infrastructure Development Co., Ltd. pour être choisie comme entrepreneur général du projet d’infrastructures de 400 ha dans la ville de Phu My, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Thomas Rooney, expert senior chez Savills Hanoi, a estimé que, malgré un potentiel "énorme", la plupart des projets de parcs industriels au Vietnam sont actuellement développés selon le modèle traditionnel.

Transformer un parc industriel conventionnel en une zone respectueuse de l’environnement est nécessaire. Cependant, ce n’est pas une tâche simple, car cela implique des coûts élevés et nécessite du temps, ainsi qu’une réflexion approfondie de la part du gouvernement concernant le cadre juridique et les politiques d’incitation. De plus, un soutien au crédit pour les investisseurs est nécessaire afin de réduire le fardeau des coûts initiaux.

Pour que l’immobilier industriel conserve son attrait et poursuive sa forte croissance à l’avenir, l’expert a déclaré que les infrastructures et les systèmes de transport doivent continuer à être développés et planifiés de manière synchronisée et efficace. Parallèlement, les promoteurs et les investisseurs doivent être attentifs aux tendances générales du secteur.

En 2025, les experts prévoient que le potentiel de croissance de ce segment proviendra de la tendance à transférer des capitaux d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam, ainsi que du soutien apporté par les prix des loyers fonciers et les politiques gouvernementales.

