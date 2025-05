Un journal espagnol souligne les réalisations du Vietnam après 50 ans de sa réunification

Mundo Obrero, le périodique du Parti communiste espagnol (PCE), a publié le 30 avril l'article " Vietnam: 50 años de victoria sobre imperialismo y 95 de liderazgo comunista" soulignant les étapes historiques et les réalisations remarquables du Vietnam au cours des cinq dernières décennies, depuis sa réunification nationale en 1975 et les 95 années sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Décrivant 2025 comme une année d’une importance historique profonde, l’article louait le Vietnam pour avoir transformé les cicatrices de la guerre en fondement du progrès national. Il soulignait comment la nation se souvient de sa résistance héroïque contre l’impérialisme, avec des commémorations annuelles qui honorent le courage et la vision d’une nation déterminée à façonner son propre destin.

La victoire du 30 avril 1975 a été considérée comme un moment décisif mettant fin à des décennies de lutte contre l’agression et l’oppression étrangères. La réunification nationale du Vietnam a non seulement remodelé le paysage géopolitique de l’Asie du Sud-Est, mais a également inspiré des mouvements anticoloniaux dans le monde entier.

Cependant, l’article reconnaissait le coût immense de la guerre : des millions de vies perdues, des destructions massives causées par des défoliants chimiques comme l’agent orange et une économie fracturée par des décennies de conflit.

Un esprit inflexible

Mundo Obrero soulignait comment des générations d’agriculteurs, de soldats, de femmes et d’enfants vietnamiens ont résisté à des puissances étrangères largement supérieures, d’abord sous le colonialisme français, puis lors de l’intervention militaire américaine. Avec ingéniosité et un esprit inflexible, ils ont défié la puissance des machines de guerre modernes.

Le président Hô Chi Minh, fondateur du PCV en 1930, est devenu un symbole d’indépendance nationale et de leadership moral, incarné par sa déclaration intemporelle : "Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté", y affirmait-il.

L’article citait l’offensive du Têt de 1968, l’utilisation stratégique des tunnels de Cu Chi et la mobilisation de masse comme exemples de l’efficacité du Vietnam à combiner résistance militaire et unité patriotique. Les 95 ans d’existence du PCV ont été salués comme un "phare" qui a guidé le Vietnam à travers la colonisation, la guerre et la reconstruction.

Un pôle d’attraction pour les investissements étrangers

La politique de rénovation, introduite lors du VIe Congrès national du Parti en 1986, a été qualifiée de "tournant historique". En adoptant une économie de marché à orientation socialiste, le Vietnam est passé d’un pays importateur de produits alimentaires à un exportateur majeur de riz, a considérablement réduit la pauvreté, de 58% en 1993 à moins de 5% en 2020, et est devenu un pôle d’attraction pour les investissements étrangers.

Aujourd’hui, selon Mundo Obrero, le Vietnam est un acteur majeur en Asie, reconnu pour sa croissance économique durable, ses progrès en matière d’éducation et son développement technologique. De grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville illustrent une économie dynamique et tournée vers l’avenir. Sur le plan diplomatique, le Vietnam mène une politique étrangère équilibrée, entretenant des liens solides avec ses partenaires traditionnels tout en développant ses relations avec les États-Unis et d’autres puissances mondiales.

En conclusion, l’article souligne que dans un monde marqué par les incertitudes, l’histoire du Vietnam prouve que, sous la direction du PCV, le peuple vietnamien a constamment surmonté des défis apparemment insurmontables.

