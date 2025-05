Les médias latino-américains analysent la nouvelle ère de progrès national du Vietnam

Reporte Asia, plateforme latino-américaine prestigieuse spécialisée dans les affaires asiatiques, a publié une analyse approfondie du processus de développement du Vietnam à travers trois phases historiques clés : l'indépendance nationale (1945-1986), le renouveau et le développement (1986-2025), et sa trajectoire actuelle vers une nouvelle ère de prospérité.

>> Les médias argentins soulignent l'importance de la victoire du Vietnam en 1975

>> La victoire du 30 avril 1975 saluée par les médias nicaraguayens et algériens

Photo : VNA/CVN

L'article, intitulé “La era del ascenso del pueblo vietnamita” (L'ère de l'essor du peuple vietnamien), met en lumière l'influence transformatrice de la Révolution d'août 1945, qui a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire vietnamienne, permettant au peuple de prendre en main son destin pour la première fois.

Il ajoute qu'en 1986, le VIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a lancé la politique de Dôi Moi (Renouveau), sortant le pays de décennies de pauvreté et de blocus. Depuis lors, le Vietnam s'est hissé parmi les 35 premières économies mondiales, son PIB ayant été multiplié par 96 en quatre décennies.

L'article souligne les réalisations remarquables du Vietnam en matière de diplomatie et d'intégration mondiale. Le pays entretient désormais des relations diplomatiques avec 193 pays et a signé 17 accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 économies. Il souligne également les efforts fructueux du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté – passant d'un taux de pauvreté de 58% en 1993 à seulement 2,93%, ce qui lui a valu la reconnaissance des Nations unies comme un modèle dans ce domaine.

Selon Reporte Asia, les bases posées au cours des deux périodes précédentes ont préparé le terrain pour la prochaine phase stratégique du Vietnam - une période de croissance et de transformation accélérées. D'ici 2030, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen supérieur, et d'ici 2045, il aspire à devenir un pays développé à orientation socialiste et à revenu élevé, conformément à des objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du PCV.

L'article souligne le renforcement du statut du Vietnam après près de quatre décennies de réformes, attribuant ces progrès à l'unité nationale, à un contexte international favorable et à la direction avisée du Parti. Il soutient que la phase de progrès national à venir ne constitue pas un rejet des fondements idéologiques du passé, mais plutôt une continuation et une évolution de ceux-ci, visant à ouvrir la voie à un nouveau chapitre du développement national.

L'auteur estime que le Vietnam entre désormais dans une phase finale décisive dans la poursuite des objectifs de développement national fixés pour 2030 et 2045. Il se dit confiant qu'avec une vision stratégique claire guidant le pays vers une nouvelle ère, le Vietnam est bien placé pour progresser avec force et atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés.

VNA/CVN