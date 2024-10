Vietnam - Royaume-Uni : lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale

Le ministère vietnamien de la Police soutient et s’engage à coopérer avec la partie britannique pour lutter contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale, a déclaré son ministre Luong Tam Quang à la secrétaire d’État britannique à l’Intérieur, Yvette Cooper.

Le responsable qui s’est entretenu au téléphone jeudi 10 octobre avec Yvette Cooper, a ajouté que le ministère de la Police est prêt à partager ses expériences avec les agences britanniques chargées de l’application de la loi dans la lutte contre le crime organisé.

Photo : VNA/CVN

Saluant les progrès des liens de coopération bilatérale tant au niveau bilatéral que multilatéral depuis l’établissement d’un partenariat stratégique en 2010, il a déclaré que le MPS et le ministère britannique de l’Intérieur ont travaillé en étroite collaboration dans la lutte contre la criminalité, la migration, la gestion du contrôle aux frontières et la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale.

Les deux parties ont régulièrement échangé des informations et mis en œuvre efficacement un protocole d’accord sur les questions migratoires entre les gouvernements vietnamien et britannique, ainsi qu’un autre protocole d’accord sur la coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des documents de coopération signés, en particulier les protocoles d’accord sur la lutte contre la traite des êtres humains, le partage d’informations sur l’immigration et les questions migratoires. Elles se sont également engagées à poursuivre la mise en œuvre de la déclaration commune sur la coopération en matière de migration, de gestion de l’immigration et de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale.

Pour renforcer davantage leur partenariat, les deux parties faciliteront l’échange de délégations à tous les niveaux pour partager des informations et des expériences dans la lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale.

En outre, elles collaboreront à la mise en œuvre de programmes visant à prévenir la migration illégale, à accroître les cours de formation visant à améliorer les compétences techniques et linguistiques pour la gestion de l’immigration et la lutte contre la migration illégale, et à lutter contre les crimes liés à la technologie, la fraude, les crimes financiers et bancaires et le blanchiment d’argent.

VNA/CVN