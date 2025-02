L’Assemblée nationale discute des objectifs de développement socio-économique

En présentant le rapport, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que, grâce à la grande détermination, aux grands efforts et aux actions décisives de l’ensemble du système politique, de la population et des entreprises sous la direction du Parti, en particulier du Politburo et du Secrétariat, le pays a atteint avec succès et de manière globale les objectifs de développement socio-économique pour 2024, avec les 15 objectifs clés atteints ou dépassés.

De nombreux indicateurs et indices importants ont obtenu des résultats exceptionnels, supérieurs aux chiffres estimés communiqués au Comité central du Parti et à l’Assemblée nationale, ce qui a suscité de grands éloges de la part du peuple et de la communauté internationale.

Nouvelle ère de développement

L’année 2025 revêt une importance particulière en tant qu’année finale du plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025. C’est une année d’accélération et de percées, visant à atteindre les objectifs fixés. Elle voit également l’organisation de congrès du Parti à tous les niveaux en préparation du XIVe Congrès national du Parti et la préparation des éléments fondamentaux nécessaires à la mise en œuvre réussie de la stratégie décennale 2021-2030, marquant le début d’une nouvelle ère de développement pour le pays.

Par conséquent, la croissance du PIB national en 2025 doit atteindre 8% ou plus, contribuant à construire une base solide pour atteindre un taux de croissance à deux chiffres sur une période prolongée, à partir de 2026. La croissance doit être rapide mais durable, avec la stabilité macroéconomique maintenue, l’inflation contrôlée et les principaux équilibres assurés.

Selon le rapport de vérification présenté par le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh, la commission est globalement d’accord avec les objectifs, les exigences et les scénarios de croissance économique pour 2025 décrits dans le rapport du gouvernement.

La proposition à l’Assemblée nationale d’ajuster les objectifs de croissance économique pour 2025 reflète la détermination et les efforts du gouvernement pour atteindre avec succès les objectifs de développement socio-économique pour la période 2021-2025, créant ainsi une base solide pour atteindre une croissance à deux chiffres sur une période prolongée, propulsant le pays dans une ère de développement et de prospérité forts.

Vu Hông Thanh a déclaré que les activités commerciales et de production n’ont pas encore montré d’améliorations significatives au début de 2025, soulignant la nécessité de se concentrer sur l’analyse et l’évaluation des conditions de mise en œuvre pour garantir la faisabilité du projet, en accordant une attention particulière à la sécurité financière nationale et à la sécurité de la dette publique.

En ce qui concerne l’objectif de croissance moyenne de l’indice des prix à la consommation (IPC) de 4,5% à 5%, le comité a estimé que l’ajustement nécessaire pour faciliter la gestion de la politique budgétaire et monétaire tout en soutenant la croissance économique. Cependant, le taux d’inflation de base en janvier a atteint 3,07%, supérieur à la moyenne de 2023 de 2,71%, indiquant une pression inflationniste considérable. Dans ce contexte, la commission a suggéré le déploiement de mesures de contrôle de l’inflation qui s’alignent sur les objectifs de croissance et contribuent à assurer la stabilité macroéconomique.

Selon la commission, pour atteindre l’objectif de croissance du PIB d’au moins 8% en 2025, il est nécessaire de garantir des corridors légaux, de promouvoir la force intrinsèque tout en maintenant les bases d’un développement durable et à long terme. Elle a souligné l’importance de stabiliser la macroéconomie, de gérer les grands équilibres économiques et de garantir la sécurité sociale et la défense nationale.

La commission a également appelé à des solutions concrètes pour réformer la gestion des investissements publics, assurer le déboursement des fonds d’investissement publics alloués et élaborer des politiques monétaires et fiscales concrètes pour stimuler la consommation et le tourisme intérieur. En outre, elle a souligné la nécessité de réduire et de simplifier les procédures administratives.

