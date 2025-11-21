Le Vietnam démantèle un réseau majeur de trafic de drogue du Triangle d’Or

Le Département d’enquête sur les crimes liés à la drogue (C04 - ministère de la Police) a annoncé, le 20 novembre, le succès de l’opération 825P, ayant permis de démanteler un vaste réseau de trafic de drogue transnational particulièrement sophistiqué.

L’opération s’est soldée par l’inculpation de 13 personnes et la saisie de 777 kg de drogues de synthèse, tout en mettant au jour une filière criminelle qui a acheminé environ 1,2 tonne de drogue du Triangle d’Or vers le Vietnam.

Selon le C04, début juillet 2025, les enquêteurs ont identifié deux individus, Trân Quôc Huy et Duong Cao Huy (résidant à Hanoï), dont les activités présentaient des signes suspects. Parallèlement, le Département de prévention et de lutte contre la drogue et la criminalité relevant du Commandement des gardes-frontières a repéré un réseau de trafic opérant entre le Laos et le Vietnam, dirigé par Trân Duc Thành (Nghệ An) et Chu Anh Tuân (Phú Thọ). Les forces de sécurité ont déterminé que les deux groupes étaient liés, constituant un réseau transnational structuré et de très grande ampleur. Elles ont ainsi décidé de créer une opération conjointe, codée 825P.

Les investigations ont révélé que le réseau était orchestré depuis l’étranger par un certain "Long", dont la véritable identité est Trân Van Quyêt (40 ans, Hô Chi Minh-Ville), recherché par la police pour trafic de drogue et actuellement en fuite dans la région du Triangle d’Or. Depuis l’étranger, Trân Van Quyết dirigeait toutes les opérations via Telegram, Signal et de fausses identités. Les membres du réseau ne se rencontraient jamais physiquement, communiquant uniquement par messages cryptés. La drogue était dissimulée dans des lieux isolés, puis les coordonnées GPS et des photos étaient envoyées aux receveurs, rendant les investigations particulièrement complexes.

Selon le dossier d’enquête, lors d’un voyage à l’étranger, Chu Anh Tuân a rencontré Long et accepté de devenir un relais de distribution au Vietnam pour 3 millions de dongs par kilogramme. En mai 2025, Long a organisé la livraison de 300 kg de drogue à Tuân au stade Vườn Sim (commune de Bình Nguyên, province de Phú Thọ). Tuân a ensuite stocké la drogue chez sa tante, Nguyên Thi Cuc, avant de la répartir selon les instructions. Plusieurs livraisons ont été effectuées vers des lieux isolés près du cimetière Dông Ma, où la marchandise était déposée avant d’être récupérée par d’autres membres du réseau.

Pour limiter les risques, Long a chargé Nguyên Van Thai et Trinh Thi Kiêu de venir récupérer les colis sur les lieux indiqués. Chaque livraison variait de 2 à 24 kg. En moins de deux mois, les membres du réseau ont écoulé la totalité des 300 kg.

Début août 2025, Trân Duc Thành a ensuite accepté de transporter 930 kg de drogues de synthèse vers Hanoï pour 250 000 dollars, à la demande d’un ressortissant lao. Il a engagé Pham Van Dung, chauffeur de camion à Hai Phong, pour transporter 49 sacs de drogue et les remettre à Chu Anh Tuấn. Entre le 18 août et le 17 septembre, plus de 200 kg ont été écoulés dans de nombreuses provinces, y compris dans le Sud du pays.

Face à l’ampleur croissante des activités criminelles, le Comité de pilotage de l’opération 825P a décidé de lancer l’assaut final le 21 septembre. À 21h30, dans le hameau de Cho Canh (commune de Binh Nguyên, Phu Tho), les forces du C04, des gardes-frontières et de la police locale ont arrêté Chu Anh Tuân et plusieurs complices, saisissant 706 kg de drogue, une machine de mise sous vide et de nombreux documents. En parallèle, dix équipes déployées dans plusieurs provinces ont interpellé 11 autres suspects et saisi plus de 70 kg supplémentaires. Au total, 777 kg ont été saisis, neutralisant un maillon clé du réseau dirigé par Long/Trân Van Quyêt.

Le C04 souligne que l’opération 825P constitue un succès exceptionnel, illustrant la coordination étroite entre la Police et les Gardes-frontières dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue. Les résultats de l’opération ont fortement contribué à enrayer l’afflux de drogue en provenance du Triangle d’Or et à garantir la sécurité et l’ordre public.

Reconnaissant cette performance remarquable, le 6 octobre, le Premier ministre Phạm Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations, saluant le courage, l’ingéniosité et la détermination des forces engagées. Il a affirmé que ce succès contribuait de manière significative à la protection de la paix et du bien-être de la population.

VNA/CVN